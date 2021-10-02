Актер Андрей Дубовский скончался на 65-м году жизни, сообщается на официальной странице московского Театра имени Пушкина в Facebook. "Московский драматический театр имени Пушкина с прискорбием сообщает, что ушел из жизни актер Андрей Федорович Дубовский", — говорится в сообщении театра.В источнике
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«Московский драматический театр имени Пушкина с прискорбием сообщает, что ушёл из жизни актёр Андрей Фёдорович Дубовский», — говорится в сообщении
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