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Актер московского Театра имени Пушкина Андрей Дубовский умер на 65-м году жизни

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Актер Андрей Дубовский скончался на 65-м году жизни, сообщается на официальной странице московского Театра имени Пушкина в Facebook. "Московский драматический театр имени Пушкина с прискорбием сообщает, что ушел из жизни актер Андрей Федорович Дубовский", — говорится в сообщении театра.В источнике

С чего всё началось

«Московский драматический театр имени Пушкина с прискорбием сообщает, что ушёл из жизни актёр Андрей Фёдорович Дубовский», — говорится в сообщении
 театра в Facebook.

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