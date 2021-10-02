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Актер московского Театра имени Пушкина Андрей Дубовский умер на 65-м году жизни

Актер Андрей Дубовский скончался на 65-м году жизни, сообщается на официальной странице московского Театра имени Пушкина в Facebook.
РИА Новости
Андрей Дубовский работал в Театре имени Пушкина с 1988 года, где исполнил множество ролей.
Комсомольская правда
Актер стал известным благодаря роли Джузеппе Страдивари в детективном сериале «Визит к Минотавру» и лорда Джулиана Уэйда в «Одиссее капитана Блада».
Lenta.ru
Дату и место прощания с актером объявят позднее.
РЕН ТВ

С чего всё началось

«Московский драматический театр имени Пушкина с прискорбием сообщает, что ушёл из жизни актёр Андрей Фёдорович Дубовский», — говорится в сообщении
 театра в Facebook.

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