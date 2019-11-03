Актер Александр Семчев здоров и находится дома, информация о его госпитализации не соответствует действительности, сообщила РИА Новости его агент Наталья Алгереева. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что актера госпитализировали в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем.

с чего всё началось

Заслуженному артисту России Александру Семчеву стало плохо дома сегодня вечером. Как сообщает Telegram-канал 112, он пожаловался на боли в груди. Медики прибывшей скорой помощи зафиксировали резко упавшее давление и диагностировали у Семчева сердечный приступ.

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