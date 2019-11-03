Шоу-бизнес

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваАктера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии

Российского актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, артисту стало плохо дома. Отмечается, что у него упало давление, также он жаловался на боли в груди.
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с чего всё началось

Агент Семчева опровергла информацию о его госпитализации

Актер Александр Семчев здоров и находится дома, информация о его госпитализации не соответствует действительности, сообщила РИА Новости его агент Наталья Алгереева. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что актера госпитализировали в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем.
РИА Новости15:08

Подробнее о событии

Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа

StarHit.ru14:35

Агент Семчева опровергла информацию о его госпитализации

РИА Новости15:08

СМИ: Александра Семчева госпитализировали после сердечного приступа

Телепрограмма14:46

Актер Семчев опроверг информацию о своей госпитализации

РБК15:23

Александр Семчев прокомментировал информацию о госпитализации

Пятый канал14:39

Агент Семчева прокомментировала его госпитализацию

РЕН ТВ14:34

Семчев опроверг слухи о госпитализации

ТК Звезда14:31
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Российский актёр театра, кино и дубляжа, кинорежиссёр, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации.
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