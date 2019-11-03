Шоу-бизнес
Вечерняя МоскваАктера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии
Российского актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, артисту стало плохо дома. Отмечается, что у него упало давление, также он жаловался на боли в груди.
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с чего всё началось
Актер Александр Семчев здоров и находится дома, информация о его госпитализации не соответствует действительности, сообщила РИА Новости его агент Наталья Алгереева. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что актера госпитализировали в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем.РИА Новости15:08
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