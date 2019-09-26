«После посадки в аэропорту Шереметьево артиста задержали сотрудники транспортной полиции», — сказал источник, добавив, что в отношении актера был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева в телесериале «Глухарь».

Актера Аверина задержали за дебош в самолете

Общество В Госдуме предлагают смягчить ответственность за нарушения на митингах Депутат Госдумы Сергей Шаргунов надеется на поддержку его законопроекта, предлагающий отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, по его словам, "это было бы большим продвижением в сторону человечности", передает РИА Новости.

Общество Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".

Гаджеты OnePlus выпускает свой первый умный телевизор OnePlus TV После презентации новенького флагмана OnePlus 7T, китайский производитель OnePlus представил свой первый смарт-ТВ, получивший название OnePlus TV.

Происшествия Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло Один из фигурантов "московского дела" Алексей Миняйло был отпущен из-под ареста после заседания, которое состоялось 26 сентября в Басманном суде.

Общество В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка» Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.

Космос В Солнечной системе нашли признаки черной дыры Международная группа физиков из Великобритании и США предположила, что девятая планета Солнечной системы, или Планета Х, на самом деле является первичной черной дырой размером с теннисный мяч или с шар для боулинга.

Общество В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности.

Происшествия Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Политика Лукашенко назвал вопрос Крыма закрытым Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не вернет Крым Украине.

Хоккей «Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.

Экономика Сбербанк намерен подать иск о банкротстве «Метростроя» Сбербанк намерен обратиться в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском о признании «Метростроя» банкротом.

Гаджеты Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.

Экономика Ужас в том, что грядет время больших возможностей Сумма технологии Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, хотя и отмечает, что разговор о кризисе это удобный способ привлечь внимание к каким-то подсчетам, согласен с тем, что «количественные смягчения» в США и Европе, которые были по сути просто накачиванием экономик деньгами, разве что не «с вертолета», привели к необоснованному подъему цен на все активы, особенно — на ценные бумаги.

Единоборства Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова Спортсмен намерен драться весной 2020 года – либо в марте, либо в апреле. Об этом стало известно 26 сентября.

Кино В США вручили телепремию «Эмми» В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Футбол Шесть клубов РПЛ покинули Кубок России Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу.

Технологии Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета» Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).

Происшествия Два сотрудника СК стали жертвами ДТП в Ивановской области Уголовное дело возбуждено после гибели двух сотрудников Следственного комитета в ДТП в Ивановской области.