Происшествия
ИзвестияАктера Аверина задержали за дебош в самолете
«После посадки в аэропорту Шереметьево артиста задержали сотрудники транспортной полиции», — сказал источник, добавив, что в отношении актера был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева в телесериале «Глухарь».
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Космос
Загадка силурийского невымирания: как астероид помог жизни на Земле
Астероиды регулярно влияют на земную жизнь, причем удивительно однообразно.
Naked Science 24 сентября в 04:47
Общество
В Госдуме предлагают смягчить ответственность за нарушения на митингах
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов надеется на поддержку его законопроекта, предлагающий отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, по его словам, "это было бы большим продвижением в сторону человечности", передает РИА Новости.
Вести.Ru 09:14
Общество
Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки
Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 02:54
Гаджеты
OnePlus выпускает свой первый умный телевизор OnePlus TV
После презентации новенького флагмана OnePlus 7T, китайский производитель OnePlus представил свой первый смарт-ТВ, получивший название OnePlus TV.
ITZine.ru 12:36
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло
Один из фигурантов "московского дела" Алексей Миняйло был отпущен из-под ареста после заседания, которое состоялось 26 сентября в Басманном суде.
Газета.Ru 11:09
Общество
В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.
РИА Новости 03:35
Космос
В Солнечной системе нашли признаки черной дыры
Международная группа физиков из Великобритании и США предположила, что девятая планета Солнечной системы, или Планета Х, на самом деле является первичной черной дырой размером с теннисный мяч или с шар для боулинга.
Lenta.ru 17:15
Футбол
Экс-президент «Локомотива» — о предстоящей встрече с «Зенитом»: «Будет захватывающая игра, и никто не будет выставлять автобус»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает железнодорожников фаворитами в предстоящем туре РПЛ против «Зенита», а также уверен, что обе команды покажут атакующий футбол.
Sportbox.RU 11:02
Общество
В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах
За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности.
Lenta.ru 16:16
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве
В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
РБК 16:57
Политика
Лукашенко назвал вопрос Крыма закрытым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не вернет Крым Украине.
Lenta.ru 05:49
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости 14:52
Экономика
Сбербанк намерен подать иск о банкротстве «Метростроя»
Сбербанк намерен обратиться в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском о признании «Метростроя» банкротом.
МР7.ру 12:18
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru 24 сентября в 04:49
Шоу-бизнес
Вика Цыганова удивила поклонников стройной фигурой в бикини в 55 лет
Поклонники поразились стройности и красоте фигуры 55-летней звезды.
Экономика сегодня вчера в 05:56
Экономика
Ужас в том, что грядет время больших возможностей
Сумма технологии Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, хотя и отмечает, что разговор о кризисе это удобный способ привлечь внимание к каким-то подсчетам, согласен с тем, что «количественные смягчения» в США и Европе, которые были по сути просто накачиванием экономик деньгами, разве что не «с вертолета», привели к необоснованному подъему цен на все активы, особенно — на ценные бумаги.
Expert.ru 06:38
Здоровье
Что может предупредить о заболеваниях печени, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, что может предупредить о заболеваниях печени.
Питерские заметки 24 сентября в 11:09
Единоборства
Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова
Спортсмен намерен драться весной 2020 года – либо в марте, либо в апреле. Об этом стало известно 26 сентября.
Gazeta.SPb 17:10
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 23 сентября в 00:13
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
RT на русском 15:02
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество
В Сибири прокуратура отменила школьные правила о «звонке для учителя»
Российская газета 02:24
Футбол
Шесть клубов РПЛ покинули Кубок России
Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу.
SM News вчера в 14:49
Технологии
Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»
Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
РБК 12:22
Происшествия
Два сотрудника СК стали жертвами ДТП в Ивановской области
Уголовное дело возбуждено после гибели двух сотрудников Следственного комитета в ДТП в Ивановской области.
Национальная служба новостей 15:18
Армия и оружие
В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»
Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело вчера в 06:02
Автоспорт
Гран-при России могут перенести из Сочи в Санкт-Петербург
LiveResult.Ru 09:47