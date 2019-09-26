Происшествия

ИзвестияИзвестияАктера Аверина задержали за дебош в самолете

«После посадки в аэропорту Шереметьево артиста задержали сотрудники транспортной полиции», — сказал источник, добавив, что в отношении актера был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева в телесериале «Глухарь».
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Максима Аверина оштрафовали на 500 руб. за хулиганство на борту самолета Барнаул - Москва

ТАСС15:57

Звезда «Глухаря» Максим Аверин задержан за пьяный дебош

Российская газета14:55

В выражениях не стеснялся: Максим Аверин устроил пьяный дебош в самолете

Комсомольская правда14:44

Актера Максима Аверина задержали за пьяный дебош в самолете

Московский Комсомолец14:48

Актеру Максиму Аверину грозит административный арест по обвинению в хулиганстве в самолете

Эхо Москвы14:31

«Аэрофлот» прокомментировал дебош звезды «Глухаря» Максима Аверина

РЕН ТВ14:59

Дебош на борту «Аэрофлота» обошёлся Аверину в 500 рублей

Life.ru15:54
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Космос

Загадка силурийского невымирания: как астероид помог жизни на Земле

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Общество

В Госдуме предлагают смягчить ответственность за нарушения на митингах

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов надеется на поддержку его законопроекта, предлагающий отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, по его словам, "это было бы большим продвижением в сторону человечности", передает РИА Новости.
Вести.Ru 09:14
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Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки

Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 02:54
Гаджеты

OnePlus выпускает свой первый умный телевизор OnePlus TV

После презентации новенького флагмана OnePlus 7T, китайский производитель OnePlus представил свой первый смарт-ТВ, получивший название OnePlus TV.
ITZine.ru 12:36
Происшествия

Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло

Один из фигурантов "московского дела" Алексей Миняйло был отпущен из-под ареста после заседания, которое состоялось 26 сентября в Басманном суде.
Газета.Ru 11:09
Общество

В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»

Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.
РИА Новости 03:35
Космос

В Солнечной системе нашли признаки черной дыры

Международная группа физиков из Великобритании и США предположила, что девятая планета Солнечной системы, или Планета Х, на самом деле является первичной черной дырой размером с теннисный мяч или с шар для боулинга.
Lenta.ru 17:15
Происшествия

Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова

РИА Новости 05:08
Футбол

Экс-президент «Локомотива» — о предстоящей встрече с «Зенитом»: «Будет захватывающая игра, и никто не будет выставлять автобус»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает железнодорожников фаворитами в предстоящем туре РПЛ против «Зенита», а также уверен, что обе команды покажут атакующий футбол.
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В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах

За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности.
Lenta.ru 16:16
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве

В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
РБК 16:57
Кино

Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»

Газета.Ru 04:02
Политика

Лукашенко назвал вопрос Крыма закрытым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не вернет Крым Украине.
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Хоккей

«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
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Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
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Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

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Вика Цыганова удивила поклонников стройной фигурой в бикини в 55 лет

Поклонники поразились стройности и красоте фигуры 55-летней звезды.
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Экономика

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Сумма технологии Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, хотя и отмечает, что разговор о кризисе это удобный способ привлечь внимание к каким-то подсчетам, согласен с тем, что «количественные смягчения» в США и Европе, которые были по сути просто накачиванием экономик деньгами, разве что не «с вертолета», привели к необоснованному подъему цен на все активы, особенно — на ценные бумаги.
Expert.ru 06:38
Здоровье

Что может предупредить о заболеваниях печени, сообщили специалисты

Специалисты сообщили, что может предупредить о заболеваниях печени.
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Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова

Спортсмен намерен драться весной 2020 года – либо в марте, либо в апреле. Об этом стало известно 26 сентября.
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В США вручили телепремию «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 23 сентября в 00:13
Армия и оружие

США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot

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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

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В Сибири прокуратура отменила школьные правила о «звонке для учителя»

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Шесть клубов РПЛ покинули Кубок России

Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу.
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Технологии

Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»

Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
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Происшествия

Два сотрудника СК стали жертвами ДТП в Ивановской области

Уголовное дело возбуждено после гибели двух сотрудников Следственного комитета в ДТП в Ивановской области.
Национальная служба новостей 15:18
Армия и оружие

В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»

Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
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Гран-при России могут перенести из Сочи в Санкт-Петербург

LiveResult.Ru 09:47
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Максим Аверин
Российский актёр
Российский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист РФ.
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