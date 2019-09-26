Происшествия

ИзвестияИзвестияАктера Аверина задержали за дебош в самолете

«После посадки в аэропорту Шереметьево артиста задержали сотрудники транспортной полиции», — сказал источник, добавив, что в отношении актера был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева в телесериале «Глухарь».
Читать в источнике
Комментировать177

Подробнее о событии

Звезда сериала «Глухарь» устроил пьяный дебош на борту самолета Барнаул - Москва

Банкфакс00:51

Режиссер рассказал подробности дебоша Максима Аверина на рейсе из Барнаула

Алтапрессвчера в 23:09

Дебош на борту «Аэрофлота» обошёлся Аверину в 500 рублей

Life.ruвчера в 15:54

Максима Аверина оштрафовали на 500 руб. за хулиганство на борту самолета Барнаул - Москва

ТАССвчера в 15:57

В выражениях не стеснялся: Максим Аверин устроил пьяный дебош в самолете

Комсомольская правдавчера в 14:44

«Аэрофлот» прокомментировал дебош звезды «Глухаря» Максима Аверина

РЕН ТВвчера в 14:59

Режиссер рассказал подробности задержания Максима Аверина за дебош на барнаульском рейсе

Алтайская правдавчера в 21:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:47, Вашингтон
Общество

Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Политика

Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК вчера в 03:33
Игры

Naughty Dog рассказала о трёхчасовом демо The Last of Us: Part II

Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось опробовать немногим журналистам.
Игромания.ру вчера в 17:59
Происшествия

Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье

Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Шоу-бизнес

Участнице КВН Евгении Жариковой диагностировали рак четвертой степени

RuNews24.ru вчера в 11:13
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия

Две пассажирки рейса из Москвы в Минводы подрались на борту

Конфликт между двумя женщинами произошел на борту самолета, летевшего из Москвы в Минеральные Воды.
Newstracker.ru 02:27
Общество

В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ

В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.
Известия вчера в 18:40
Политика

МИД назвал безрассудством новые антироссийские санкции США

МИД России назвал безрассудством новые санкции США, которые Вашингтон ввел за доставку в Сирию авиационного топлива.
РБК вчера в 17:46
Спорт

Фетисов: если у Зеппельта не было фактов, его надо было сразу засудить

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ, бывший глава комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) Вячеслав Фетисов в интервью РИА Новости предположил, что в случае продолжения допингового скандала с РУСАДА шансы российских спортсменов выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио стремятся к нулю.
РИА Новости вчера в 10:20
Здоровье

Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца

Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru вчера в 21:22
Политика

Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Шоу-бизнес

Подделка документов: Бывший муж Заворотнюк рассказал об ее аресте

Бывший муж Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков в интервью «Комсомольской правде» рассказал, как артистка едва не получила тюремный срок в США за подделку документов.
Рамблер 01:39
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru вчера в 22:11
Энергетика

Минск заинтересован в поставках темных нефтепродуктов из Казахстана

Белоруссия проявила интерес к поставкам темных нефтепродуктов из Казахстана для переработки, вместе с нефтью объемы оцениваются в 3,5 миллиона тонн в год, сообщил заместитель главы Минэнерго Казахстана Асет Магауов.
РИА Новости 01:13
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ вчера в 04:04
Единоборства

Двукратный чемпион мира по борьбе бросил вызов Хабибу

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе в категории 79 килограммов Кайл Дейк заявил о желании провести борцовский поединок с действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
Sportbox.RU вчера в 22:32
Футбол

Уткин опубликовал фото своего поцелуя с Геничем: «Маски сброшены»

Sports.ru вчера в 16:17
Армия и оружие

Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
РИА Новости 01:21
Политика

В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

REGNUM вчера в 21:14
Происшествия

Тело ребёнка нашли на месте пожара в ресторане в Татарстане

Спасатели обнаружили тело ребёнка во время тушения пожара в заброшенном здании ресторана «Арарат» в Набережных Челнах.
RT на русском вчера в 13:25
Происшествия

Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе

Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
Интерфакс 02:36
Экономика

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Политика

В России появится онлайн-архив советских военнопленных

В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.
Вести.Ru вчера в 22:37
Политика

В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру 25 сентября в 20:09
Технологии

Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально

Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ 25 сентября в 14:02
Общество

Минздрав предложил открывать в аэропортах не более двух курилок

Минздрав разработал поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении помещений для курения в аэропорты, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:51
Происшествия

Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США

Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru вчера в 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Аверин
Российский актёр
Российский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное