Происшествия
ИзвестияАктера Аверина задержали за дебош в самолете
«После посадки в аэропорту Шереметьево артиста задержали сотрудники транспортной полиции», — сказал источник, добавив, что в отношении актера был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева в телесериале «Глухарь».
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В выражениях не стеснялся: Максим Аверин устроил пьяный дебош в самолете
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Режиссер рассказал подробности задержания Максима Аверина за дебош на барнаульском рейсе
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В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.
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Фетисов: если у Зеппельта не было фактов, его надо было сразу засудить
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Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
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Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
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Двукратный чемпион мира по вольной борьбе в категории 79 килограммов Кайл Дейк заявил о желании провести борцовский поединок с действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
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В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
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Православные празднуют Воздвижение креста Господня
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Тело ребёнка нашли на месте пожара в ресторане в Татарстане
Спасатели обнаружили тело ребёнка во время тушения пожара в заброшенном здании ресторана «Арарат» в Набережных Челнах.
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Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
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В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
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В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.
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В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
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Минздрав разработал поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении помещений для курения в аэропорты, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на документ.
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