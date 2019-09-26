Происшествия
ИзвестияАктера Аверина задержали за дебош в самолете
«После посадки в аэропорту Шереметьево артиста задержали сотрудники транспортной полиции», — сказал источник, добавив, что в отношении актера был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева в телесериале «Глухарь».
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Режиссер рассказал подробности задержания Максима Аверина за дебош на барнаульском рейсе
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В выражениях не стеснялся: Максим Аверин устроил пьяный дебош в самолете
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:14, Вашингтон
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Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
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Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
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Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
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Названа дата премьеры документального фильма о Децле
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Sport.ru вчера в 14:59
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Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
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Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
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Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
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Авто
Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
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Наргиз продолжит карьеру без Фадеева
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Экономика
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Красная весна вчера в 20:47