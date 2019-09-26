Происшествия

ИзвестияИзвестияАктера Аверина задержали за дебош в самолете

«После посадки в аэропорту Шереметьево артиста задержали сотрудники транспортной полиции», — сказал источник, добавив, что в отношении актера был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева в телесериале «Глухарь».
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Дебош на борту «Аэрофлота» обошёлся Аверину в 500 рублей

Life.ruвчера в 15:54

Режиссер рассказал подробности дебоша Максима Аверина на рейсе из Барнаула

Алтапрессвчера в 23:09

Режиссер рассказал подробности задержания Максима Аверина за дебош на барнаульском рейсе

Алтайская правдавчера в 21:48

Максима Аверина оштрафовали на 500 руб. за хулиганство на борту самолета Барнаул - Москва

ТАССвчера в 15:57

В выражениях не стеснялся: Максим Аверин устроил пьяный дебош в самолете

Комсомольская правдавчера в 14:44

«Аэрофлот» прокомментировал дебош звезды «Глухаря» Максима Аверина

РЕН ТВвчера в 14:59

Звезда сериала «Глухарь» устроил пьяный дебош на борту самолета Барнаул - Москва

Банкфакс00:51
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Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Происшествия

Летевший из Вены в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске

Российская газета вчера в 20:45
Общество

Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ

Пользовательница Reddit ruthless0903 писала сообщения брату, который умер шесть месяцев назад, и недавно получила ответ с его номера.
РИА Новости вчера в 22:01
Политика

Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в московском общежитии

Неизвестный открыл стрельбу в общежитии на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 16:55
Финансы

Климатическая повестка превратила угольные проекты в высокорисковые

Феномен отрицательных процентных ставок, которые уже существуют в некоторых развитых странах, активно обсуждается экономистами: насколько это плохо (или хорошо) для экономики и к чему приведет такая политика в долгосрочной перспективе.
РИА Новости 01:00
Политика

РБК: Элла Памфилова подготовила предложения о реформе системы выборов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах, сообщает РБК .
Коммерсантъ вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Серова продала подаренный певцом дом

19 лет длился брак Александра Серова и гимнастки Елены Стебеневой. После развода женщине достался шикарный дом.
StarHit.ru 25 сентября в 21:00
Футбол

Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 24 сентября в 11:34
Технологии

ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2

ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.
Ведомости 25 сентября в 02:22
Происшествия

Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу

Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 25 сентября в 07:51
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия вчера в 05:36
Кино

Названа дата премьеры документального фильма о Децле

Культуромания вчера в 08:37
Шоу-бизнес

Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак

Недавно популярная программа Gradient показала поразительное сходство Галкина с Ксенией Собчак.
OAnews вчера в 16:11
Политика

МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru вчера в 11:36
Футбол

Тошич скучает по зарплате в России

"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава".
Sport.ru вчера в 14:59
Происшествия

Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
Общество

Минздрав предложил открывать в аэропортах не более двух курилок

Минздрав разработал поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении помещений для курения в аэропорты, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:51
Армия и оружие

США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot

Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
RT на русском вчера в 15:02
Экономика

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Авто

Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости

Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:45
Происшествия

Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

ТАСС вчера в 01:45
Музыка

Наргиз продолжит карьеру без Фадеева

SM News вчера в 04:39
Политика

В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским

Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
BFM.ru вчера в 10:23
Политика

Захарова назвала речь Зеленского в ООН «пропагандистской мишурой»

В МИД РФ прокомментировали выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН, назвав его "пропагандистской мишурой".
Российская газета 25 сентября в 23:25
Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии 25 сентября в 08:08
Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Экономика

Германия давай! Французский Минфин заявил о необходимости инвестиций

Министр заявил: «Германии следует инвестировать и инвестировать прямо сейчас — чем быстрее, тем лучше».
Красная весна вчера в 20:47
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Максим Аверин
Российский актёр
Российский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист РФ.
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