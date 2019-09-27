«После посадки в аэропорту Шереметьево артиста задержали сотрудники транспортной полиции», — сказал источник, добавив, что в отношении актера был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева в телесериале «Глухарь».

Актера Аверина задержали за дебош в самолете

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