Происшествия
ИзвестияАктера Аверина задержали за дебош в самолете
«После посадки в аэропорту Шереметьево артиста задержали сотрудники транспортной полиции», — сказал источник, добавив, что в отношении актера был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева в телесериале «Глухарь».
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Политика
В ЕС отреагировали на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине
Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могирини Майя Косьянчич отреагировала на слова Трампа о том, что Европа в недостаточной мере помогает Украине.
РЕН ТВ 00:14
Политика
Лукашенко заявил, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт навсегда
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия вряд ли вернет Крым Украине.
Интерфакс 05:38
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости 14:52
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Политика
Лавров встретился с бывшим госсекретарём США Киссинджером
Глава российского МИД Сергей Лавров в рамках участия в Генеральной ассамблее ООН посетил бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.
RT на русском 21:55
Здоровье
Опубликована программа декады пожилых людей в Новосибирской области
В преддверии декады пожилых людей правительство региона разработало программу социальных, культурных, образовательных и других мероприятий; концерты, медицинские консультации, ярмарки, льготы и скидки предусмотрены планом мероприятий.
Сиб.фм 07:39
Футбол
ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года
Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.
Газета.Ru 15:36
Политика
В Госдуме предложили запретить в России грин-карты США
Депутат Государственной думы от партии "Справедливая Россия" Алексей Чепа предложил запретить в России проведение лотереи вида на жительство в США – так называемых грин-карт.
Труд вчера в 05:19
Происшествия
Катер с силовиками перевернулся на Сахалине
Газета.Ru 21:49
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:51
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС 21:00
Армия и оружие
Лавров сообщил о безвозмездной поставке российского оружия в ЦАР
С ведома комитета Совета Безопасности для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя поступила в эту страну в нынешнем месяце, — отметил министр.
iReactor 17:00
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС 18:04
Наука
Российские исследователи обнаружили новый класс антибиотиков
Российские ученые сделали ставку на обнаружение новых хемотипов, что более эффективно при поиске антибактериальных препаратов.
Капитал страны 13:13
Футбол
Тошич скучает по зарплате в России
"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава".
Sport.ru 14:59
Общество
В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах
МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36
Политика
Столтенберг сообщил о разговоре с Зеленским о вступлении в НАТО
Позиция НАТО по вопросу о сроках включения Украины в состав Североатлантического альянса не изменилась.
Российская газета 21:38
Футбол
Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб
Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб.
Газета.Ru 21:51
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Авто
Компания Maserati объявила стратегию электрификации
Первым в ряду электрифицированных моделей станет обновленный седан Maserati Ghibli, который представят в 2020 году.
Авторевю 18:18
Гаджеты
Xiaomi представила Mi Mix Alpha с экраном во весь смартфон
Китайская корпорация Xiaomi представила концепт смартфона, экран которого занимает практически всю площадь гаджета.
Мойка78 вчера в 03:34
Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом разгромлен западными критиками
Фантастический фильм "Гемини", который снял режиссер Энг Ли, не понравился западным кинокритикам.
Kinonews.ru 17:01
Экономика
Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 06:51
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27