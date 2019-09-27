Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

Происшествия Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.

Происшествия Высокопоставленного полицейского задержали в Кабардино-Балкарии В Кабардино-Балкарии задержали объявленного в федеральный розыск высокопоставленного начальника республиканского управления МВД.

Политика Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией 25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он выступает за возобновление авиасообщения с Грузией.

Футбол Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ» Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».

Шоу-бизнес Сергей Лазарев «призвал» Леру Кудрявцеву бросать Игоря Макарова Сергей попросил Кудрявцеву бросать своего мужа, Игоря Макарова, а та, в свою очередь, намекнула, что была бы не против, и даже в шутку извинилась перед Макаровым.

Общество МЧС прокомментировало запрет курения на балконах В МЧС России прокомментировали запрет курения на балконах жилых домов.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Музыка The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road К 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun», который был опубликован на YouTube.

Футбол Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.

Происшествия Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.

Гаджеты Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.

Авто АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колёсных дисков «АвтоВАЗ» запатентовал двухцветные легкосплавные колесные диски для моделей LADA.

Футбол Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.

Технологии Роботов с человеческим лицом начали выпускать в Перми Пермская компания Promobot начала серийный выпуск роботов с человеческой внешностью.

Авто Первые фото — новый Mitsubishi Outlander выехал на дороги Глядя на шпионские снимки, можно сказать, что новое поколение Mitsubishi Outlander во многом сохранило дизайн эффектного концепта Engelberg Tourer, который и лег в основу кроссовера.

Финансы Минфин Украины назвал размер госдолга Украинское Министерство финансов назвало размер государственного долга - $81,92 млрд.

Происшествия Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.

Политика Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.

Шоу-бизнес Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.

Здоровье Медики назвали главные признаки микроинсульта Эксперты перечислили главные признаки, по которым можно распознать инсульт или микроинсульт.

Энергетика Саудовская Аравия нарастила добычу нефти Добыча нефти в Саудовской Аравии восстановлена до уровня 9,8 млн баррелей в сутки после атак.