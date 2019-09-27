Происшествия
РИА НовостиДебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
Читать в источнике
Оценить392
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Происшествия
Высокопоставленного полицейского задержали в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали объявленного в федеральный розыск высокопоставленного начальника республиканского управления МВД.
Вести.Ru 08:52
Футбол
Павел Мамаев может перейти в «Ростов»
Напомним, 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.
Еженедельник Футбол 05:50
Политика
Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией
25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он выступает за возобновление авиасообщения с Грузией.
Известия 16:10
Футбол
Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ»
Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».
Metaratings 14:15
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев «призвал» Леру Кудрявцеву бросать Игоря Макарова
Сергей попросил Кудрявцеву бросать своего мужа, Игоря Макарова, а та, в свою очередь, намекнула, что была бы не против, и даже в шутку извинилась перед Макаровым.
Bimru.ru 09:12
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Общество
МЧС прокомментировало запрет курения на балконах
В МЧС России прокомментировали запрет курения на балконах жилых домов.
Вечерняя Москва 03:04
Хоккей
ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ
RT на русском 15:17
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Футбол
Глушаков вспомнил встречу с Хави
Спорт-Экспресс 13:24
Музыка
The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
К 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun», который был опубликован на YouTube.
Профиль 15:52
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр 10:31
Происшествия
Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства
Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.
Известия 13:36
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com вчера в 17:01
Происшествия
Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова
РИА Новости вчера в 05:08
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колёсных дисков
«АвтоВАЗ» запатентовал двухцветные легкосплавные колесные диски для моделей LADA.
Автоновости дня 05:50
Футбол
Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.
Евро-футбол.ру 15:08
Технологии
Роботов с человеческим лицом начали выпускать в Перми
Пермская компания Promobot начала серийный выпуск роботов с человеческой внешностью.
URA.Ru 10:37
Авто
Первые фото — новый Mitsubishi Outlander выехал на дороги
Глядя на шпионские снимки, можно сказать, что новое поколение Mitsubishi Outlander во многом сохранило дизайн эффектного концепта Engelberg Tourer, который и лег в основу кроссовера.
За рулем 05:35
Финансы
Минфин Украины назвал размер госдолга
Украинское Министерство финансов назвало размер государственного долга - $81,92 млрд.
Московский Комсомолец 14:35
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Футбол
«Зенит» отправился в Москву на матч с «Локомотивом»
Нева Спорт 10:00
Политика
Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.
Коммерсантъ 15:28
Шоу-бизнес
Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге
Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
Bimru.ru вчера в 23:16
Здоровье
Медики назвали главные признаки микроинсульта
Эксперты перечислили главные признаки, по которым можно распознать инсульт или микроинсульт.
Рамблер 07:19
Энергетика
Саудовская Аравия нарастила добычу нефти
Добыча нефти в Саудовской Аравии восстановлена до уровня 9,8 млн баррелей в сутки после атак.
News.ru 15:00
Экономика
В Минсельхозе предложили уничтожать конфискованные сигареты
Минсельхоз РФ предлагает уничтожать конфискованную табачную продукцию, уведомление о начале разработки поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ опубликовано на портале проектов правовых актов.
РИА Новости 09:59