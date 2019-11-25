Шоу-бизнес
Свободная ПрессаАктер Дмитрий Ульянов госпитализирован в тяжелом состоянии
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Общество
Синоптики рассказали о понижении атмосферного давления в Москве
Атмосферное давление в Москве начнет падать во второй половине недели из-за надвигающейся серии циклонов.
Известия 07:54
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на врача псковской детской больницы
В Пскове совершено нападение на врача-гематолога Псковской детской областной больницы.
Известия 07:28
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала фотографию актрисы
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
Rambler News Service 04:30
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
REGNUM 06:44
Политика
Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии
Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга России Лео Бокерии.
Газета.Ru 05:51
Политика
На местных выборах в Гонконге победила оппозиция
Новая газета 01:47
Происшествия
Иван Голунов встретится с петербургскими журналистами
Организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://mediafan.timepad.ru/event/1125924/ Напомним, в начала июня стало известно, что полиция задержала Ивана Голунова в Москве якобы за хранение и попытку реализации наркотиков, кроме того, сообщалось, что в квартире журналиста обнаружена нарколаборатория.
Лениздат.Ру 01:51
Армия и оружие
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты
Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Суть событий 23 ноября в 10:00
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Газета.Ru 04:56
Политика
Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора
Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
RT на русском 06:11
Авто
Toyota анонсировала продажи нового минивэна GranAce
В скором времени в Японии стартуют продажи нового минивэна Toyota GranAce.
Тарантас Ньюс 00:49
Политика
МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь
В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
РИА Новости 02:56
Гаджеты
Представлен планшет Huawei MatePad Pro
The GEEK 03:32
Спорт
В РУСАДА ожидают серьезных санкций от WADA за допинг
Стоит отметить, что в сентябре прошлого года комиссия по соответствию WADA полностью восстановила статус РУСАДА, наложив несколько обязательств: во-первых, Россия должна была до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к базе данных Московской лаборатории, во-вторых, — к допинг-пробам спортсменов.
Газета.Ru 06:04
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто употребляет выражение «наша Калининградская область», потому что еще с советских времен республика несла ответственность за этот регион.
Известия 07:16
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Газета.Ru 07:44
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.
Известия 07:01
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
RT на русском 04:42
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Коммерсантъ вчера в 17:44
Происшествия
Девочка из Африки неудачно испытала стеклянный пол в московской школе
В московской школе №491 десятилетняя девочка из Ганы попрыгала по стеклянному полу и провалилась с пятого на четвертый этаж.
Lenta.ru 08:02
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за сведенных татуировок
Сына Елены Яковлевой Дениса Шальных избили из-за сведенных с лица татуировок, сообщает портал "Стархит".
Газета.Ru 07:35
Политика
Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского
Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
ТАСС 07:15
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Газета.Ru 04:42
Экономика
Европейские банки выводят активы из американских компаний
Четыре ведущих европейских банка — швейцарские UBS и Credit Suisse, британский Barclays и немецкий Deutsche Bank за последние три года вывели из своих американских холдинговых компаний около $ 280 млрд на фоне ужесточения регулирования со стороны властей США.
Евразия Daily 08:05
Политика
Бывший террорист ИГ назвал ручного журналиста Ходорковского коллегой
NewInform вчера в 18:13
Музыка
Участница из Польши победила на детском «Евровидении»
Виктория Габор из Польши стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019".
Накануне.Ru вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал архивное фото из 90-х
Дмитрий Шепелев опубликовал в своем аккаунте Instagram весьма интересный снимок. Ведущий показал подписчикам архивное фото из 90-х.
Актуальные Новости 05:56
Футбол
Погба отказывается играть в «Манчестер Юнайтед»
Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказывается играть за свою команду.
Газета.Ru 07:38