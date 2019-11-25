Шоу-бизнес

Свободная ПрессаСвободная ПрессаАктер Дмитрий Ульянов госпитализирован в тяжелом состоянии

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии.
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Актер Дмитрий Ульянов опроверг сообщения о своей госпитализации

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Режиссер Дубровицкий опроверг информацию об инсульте у актера Ульянова

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Актера Ульянова срочно госпитализировали в тяжелом состоянии

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Актер фильма «72 метра» Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве

Пятый канал05:37

Актер Ульянов опроверг информацию о госпитализации с инсультом

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В Пскове совершено нападение на врача-гематолога Псковской детской областной больницы.
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 23 ноября в 18:00
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На местных выборах в Гонконге победила оппозиция

Новая газета 01:47
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Армия и оружие

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты

Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Суть событий 23 ноября в 10:00
Происшествия

Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене

В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Газета.Ru 04:56
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Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора

Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
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Авто

Toyota анонсировала продажи нового минивэна GranAce

В скором времени в Японии стартуют продажи нового минивэна Toyota GranAce.
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В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
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Стоит отметить, что в сентябре прошлого года комиссия по соответствию WADA полностью восстановила статус РУСАДА, наложив несколько обязательств: во-первых, Россия должна была до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к базе данных Московской лаборатории, во-вторых, — к допинг-пробам спортсменов.
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Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
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