Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruАктера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии

После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое. Ульянов работал в Государственном академическом театре имени Вахтангова, в Центре драматургии и режиссуры под руководством Казанцева и Рощина и в «LA’Театре».
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СМИ: актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии

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