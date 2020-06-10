Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАктера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новостивчера в 14:36

Суд отправил под домашний арест актера Михаила Ефремова

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Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

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Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа

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Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

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«Сколько выпил, не помню». Ефремов на утро после аварии

Вести.Ruвчера в 15:13

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфаксвчера в 14:38
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Происшествия

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Агентство Москва 08 июня в 16:07
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Происшествия

Панкратов-Черный рассказал о причастных к ДТП с Ефремовым

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Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста

Письма в Швецию и Белоруссию Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене (ст. 275 УК), в первой после освобождения беседе с корреспондентом РБК рассказал об обстоятельствах своего преследования.
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В Удмуртии лабораторно подтвердили 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Экс-глава ВЭБа, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски.
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Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
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Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
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Газета.Ru вчера в 23:00
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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