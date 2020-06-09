Происшествия
ИнтерфаксАктера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы во вторник отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
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с чего всё началось
Также удалось установить личность водителя — им был 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. В Москве он работал водителем-курьером. ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в понедельник около 23:00 мск.Екатеринбург Онлайн01:34
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Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
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В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв
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Ефремов прокомментировал смертельное ДТП
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Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
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Телеканал 360° 07:59
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Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17).
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Pravda.Ru 04:09
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РИА Новости 17:23
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«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Общество
Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы
Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
Общество
Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений
Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия».
RT на русском 15:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак осудила тех, кто не поддерживает Михаила Ефремова
Телеведущая Ксения Собчак написала в своем микроблоге большой пост, которым поддержала Михаила Ефремова после смертельной аварии, произошедшей по его вине.
Uznayvse.ru 13:44
Происшествия
На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.
Интерфакс 15:05
Космос
Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней
Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.
Российская газета вчера в 09:04
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ВОЗ рассказала о бессимптомных носителях коронавируса
По словам представителя ВОЗ Марии Ван Керкхове, для «четкого ответа» на вопрос, может ли SARS-CoV-2 широко распространяться через бессимптомных носителей, нужно больше исследований.
BFM.ru 16:31
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«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Компания вчера в 14:50
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Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
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Общество
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Похороны Джорджа Флойда — темнокожего американца убитого при задержании полицейскими проходят в Хьюстоне 9 июня, сообщает телеканал Звезда на своем сайте.
ИА Красная Весна 16:45
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Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 06:53
Транспорт
В ОП обсудят проект нового метода проверки водителей на алкоголь
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Известия 16:13
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Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону
Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
Армия и оружие
США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету
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Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28