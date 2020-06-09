Также удалось установить личность водителя — им был 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. В Москве он работал водителем-курьером. ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в понедельник около 23:00 мск.

с чего всё началось

Таганский суд Москвы во вторник отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

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