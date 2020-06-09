Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Армия и оружие Разведку у границ России вели 32 самолёта-шпиона и четыре беспилотника Москва, 10 июня 2020, 00:39 — REGNUM На прошедшей неделе 36 летательных аппаратов иностранных государств (32 самолёта-разведчика и четыре БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.

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