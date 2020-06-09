Происшествия
РИА НовостиАктера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Ореанда-Новости 03:54
Армия и оружие
Разведку у границ России вели 32 самолёта-шпиона и четыре беспилотника
Москва, 10 июня 2020, 00:39 — REGNUM На прошедшей неделе 36 летательных аппаратов иностранных государств (32 самолёта-разведчика и четыре БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
REGNUM 17:39
Футбол
Дмитрий Аленичев: «Состав „Спартака“ не позволяет быть в тройке. Тил и Крал — провальные трансферы»
Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что нынешний состав команды не позволяет ей бороться за место в тройке призеров.
Спорт-Экспресс 17:48
Общество
Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы
Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
Происшествия
Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
Общество
В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Главные роли в фильме исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер, игравшие в первых двух картинах.
News.ru 09:43
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем.
Astera 04:59
Футбол
Главный тренер «Сток Сити» О’Нил заразился коронавирусом
Положительный тест на коронавирусную инфекцию сдал главный тренер «Сток Сити» Майкл О’Нил, 10 июня сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.
ИА Красная Весна 19:01
Игры
В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня
Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же значительные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
CyberSport.ru 01:09
Общество
Rheinische Post (Германия): скоро 30 миллионам россиян потребуется помощь (Rheinische Post)
После пандемии коронавируса в России к концу года могут потерять работу до 10 миллионов человек, опасаются российские экономисты.
ИноСМИ 18:11
Экономика
Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля
В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт вчера в 18:59
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Здоровье
2390 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае
За минувшие сутки выявили еще 71 заболевшего За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили еще 71 случай заражения коронавирусом.
АМИТЕЛ вчера в 00:52
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
Происшествия
Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова
Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
Авто
Новый Subaru Crosstrek получит фейслифтинг и 2,5-литровый мотор
Что касается моторной гаммы, то в 2021 году она пополнится 2,5-литровым бензиновым оппозитником на 182 л.с. Версии с таким мотором обзаведутся приставкой Sport в названии, иной отделкой салона и шайбой выбора режима движения X-Mode.
SpeedMe 12:38
Культура
Гергиев, Нетребко и Бутман примут участие в «Русских сезонах»
На текущий момент в рамках проекта состоялось 44 трансляции, за два месяца на официальном сайте, на YouTube-канале, в сообществах проекта в социальных сетях, на сайтах партнеров и участников "Русских сезонов" их посмотрели более 23 млн раз.
ТАСС 08:31
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05
Игры
Разработчик ремейка S.T.A.L.K.E.R. показал, как выглядели бы дождь и гроза на движке UE4
Чемпионат вчера в 13:57
Общество
Холмчане покричали про некачественный ремонт домов
В Холмском районе запланированы 22 дома по линии фонда капремонта и еще 150 миллионов муниципалитет получил дополнительно по заявке от минЖКХ, этого хватит на 12 зданий.
Сахалин.Инфо 18:32
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 14:09
Общество
Аргентина попросила Россию о поставках защитных масок и аппаратов ИВЛ
Мэр Буэнос-Айреса обратился к России с просьбой поставить маски и тесты на COVID-19.
Российская газета 19:13
Происшествия
Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть
В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37