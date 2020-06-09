Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

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