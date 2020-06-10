Происшествия
РИА НовостиАктера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Армия и оружие
Forbes предрек победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Газета.Ru вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Валерия назвала хамством комментарий подписчицы прямого эфира
Певица Валерия отреагировала на слова возмутившейся из-за её прямого эфира в инстаграме женщине и подвергла её критике за хамство.
Московский Комсомолец 00:43
Происшествия
Мужчину, который продавал медицинские маски, убили в Кемерове
Погибший и подозреваемый занимались продажей медицинских масок. Когда спрос на них упал, мужчины стали конфликтовать.
Evo-rus.com 09:25
Гаджеты
Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen
В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
iXBT.com 04:15
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Происшествия
Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
Daily Storm 06:58
Здоровье
Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве
Роспотребнадзор 27 мая заявил, что Москва готова ко второму этапу снятия карантина.
РБК 20:00
Происшествия
Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Афроамериканца Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне рядом с местом, где покоится его мать, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 20:09
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
Здоровье
Роды у пациентки с подозрением на коронавирус приняли на Сахалине
По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, роды прошли без осложнений.
EastRussia 20:20
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме
Президент Зеленский определил данный законопроект как безотлагательный.
REGNUM 04:16
Спорт
Чемпион Европы Шустов дисквалифицирован на четыре года
Чемпион Европы в прыжках в высоту Александр Шустов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Pravda.Ru вчера в 10:54
Здоровье
Названы не готовые к смягчению карантина украинские регионы
Украинские власти назвали не готовые к переходу на второй этап смягчения карантина регионы.
Lenta.ru вчера в 11:26
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Evo-rus.com 16:30
Общество
Ремонт двора в Чапланово дожил до третьего мэра Холмска
Сахалин.Инфо 02:53
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Культура
Российский сериал «Содержанки» покажут на британском телевидении
Российская газета 07:04
Общество
Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов
Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РБК 17:20
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей 06:44
Энергетика
В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ
В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цены на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».
RT на русском 12:01
Политика
США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17).
News.ru вчера в 06:23
Единоборства
Украинский боксер Гвоздик объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, пишет Ua.Tribuna.
Газета.Ru 17:42
Общество
Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири
Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста вчера в 08:36
Здоровье
Врач рассказала о вреде мороженого
Врач отмечает, что во время жары мороженое не вызовет в организме сильных перепадов температур, и простыть, употребляя его, сложно.
ТК Звезда вчера в 23:21
Футбол
«Челси» намерен приобрести Хаверца у «Байера» за 85 млн евро
«Челси» намерен приобрести полузащитника «Байера» Кая Хаверца в летнее трансферное окно.
Metaratings 03:53