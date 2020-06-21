с чего всё началось

Москва, 21 июня 2020, 19:46 — REGNUM Михаила Ефремова, сыгравшего роль вожака в комедийном сериале «Вампиры средней полосы», вырежут из фильма. Такое решение приняли продюсеры фильма. Причина — смертельная автоавария, которую Ефремов устроил в центре Москвы.

Армия и оружие Иранский КСИР приступит к строительству ПВО дальнего действия Тегеран, 21 июня 2020, 06:59 — REGNUM 20 июня командующий иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Реза Шабан объявил, что организация планирует начать разработку систем ПВО дальнего действия.

Единоборства Волков прокомментировал поражение от Блейдса Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе. 11

Шоу-бизнес Муж Гагариной после слухов о разводе показал фото с певицей и детьми Звездный фотограф Дмитрий Исхаков после появившихся в Сети слухов о разводе с певицей Полиной Гагариной, опубликовал семейное фото в Instagram.

Политика Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята. 16K

Экономика «Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».

Наука Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19. 712

Недвижимость Депутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год Депутаты Государственной думы намерены во вторник, 23 июня, предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год.

Футбол «Челси» одержал волевую победу в гостях над «Астон Виллой» Футболисты «Челси» взяли верх над «Астон Виллой» в выездном матче 30-го тура чмпионата Англии со счетом 2:1.

Происшествия Четыре человека пострадали в опрокинувшемся автомобиле в Кировском В районе дома № 17 несовершеннолетняя не справилась с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась.

Общество Три четверти вузов ожидают сокращения числа платников 75% российских вузов в 2020 году ждут сокращения числа студентов, обучающихся на платной основе.

Шоу-бизнес Собчак высмеяла видео с сыном Рудковской и Плющенко Телеведущая Ксения Собчак в очередной раз атаковала продюсера Яну Рудковскую, отношения с которой у нее в последнее время разладились.

Общество Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России. 146

Происшествия В Штутгарте более десяти полицейских пострадали при беспорядках Свыше десяти сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые в ночь на воскресенье произошли в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ), задержаны более 20 человек, сообщило управление полиции города. 25

Культура Актеры Якутии прочитали отрывки Конституции на якутском языке Актеры театра и кино республики записали видеоролики, в которых зачитали выдержки из основного закона страны на двух языках – якутском и русском передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональный Минкульт.

Экономика Пенсионерам пересчитают выплаты за два года Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы. 404

Экономика России предрекли новую пенсионную реформу до 2025 года Эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года российскому правительству придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года. 15