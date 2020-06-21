с чего всё началось

Москва, 21 июня 2020, 19:46 — REGNUM Михаила Ефремова, сыгравшего роль вожака в комедийном сериале «Вампиры средней полосы», вырежут из фильма. Такое решение приняли продюсеры фильма. Причина — смертельная автоавария, которую Ефремов устроил в центре Москвы.

Авто Раскрыта причина ограничения скорости на автомобилях Volvo В прошлом месяце представитель компании Volvo подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что компания намеревается искусственно ограничить максимальную скорость своих новых автомобилей отметкой в 180 км/ч. 85

Экономика Лихтенштейн возглавил европейский рейтинг доступности электричества, Молдавия – последняя В основе рейтинга европейских стран по доступности электроэнергии для населения лежит количество киловатт-часов, которое могли приобрести на среднемесячные зарплаты жители различных стран в конце 2019–начале 2020 года.

Экономика Квота доверия: бизнес попросил справедливости при экспорте зерна «Опора России» попросила правительство восстановить справедливость при экспорте стратегически важных для страны товаров, таких как зерно, и направила письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Общество Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда». 201

Здоровье Простой популярный продукт поможет снизить сахар в крови Медики считают, что яблоки позволяют контролировать уровень сахара в крови людей, но для этого фрукт лучше всего включать в рацион регулярно. 1

Шоу-бизнес Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок. 3

Происшествия В Магадане на Речной ночью горело общежитие Через три минуты после поступление сигнала на центральный пункт пожарной связи на место вызова прибыли первые пожарные расчеты, по прибытию обнаружено возгорание в комнате на втором этаже общежития.

Армия и оружие Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.

Политика Путин прокомментировал выход республик из состава СССР Путин назвал причину распада СССР При этом после выхода из состава СССР некоторые республики получили территории, которые раньше принадлежали имперской России. 3

Наука Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19. 685

Футбол Тульский «Арсенал» уступил «Спартаку» Футболисты тульского "Арсенала" в 23-м туре чемпионата России уступили дома московскому "Спартаку" - 2:3.

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в Сибири Как сообщает Гидрометцентр России, ночные заморозки в пределах до -5 градусов возможны в период по 21 июня в таких регионах, как Омская, Новосибирская, Томская области, Алтайский край. 431

Политика Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль. 53

Происшествия Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. 684