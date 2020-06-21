Общество
REGNUMАктера Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»
Москва, 21 июня 2020, 19:46 — REGNUM Михаила Ефремова, сыгравшего роль вожака в комедийном сериале «Вампиры средней полосы», вырежут из фильма. Такое решение приняли продюсеры фильма. Причина — смертельная автоавария, которую Ефремов устроил в центре Москвы.
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с чего всё началось
Актера Михаила Ефремова, с участием которого произошло смертельное ДТП, вырежут из сериала «Вампиры средней полосы», эпизоды планируется переснять с другим актером, сообщил в интервью «Телепрограмме» Дмитрий Лысенков.Rambler News Service14:06
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