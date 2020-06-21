Общество
REGNUMАктера Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»
Москва, 21 июня 2020, 19:46 — REGNUM Михаила Ефремова, сыгравшего роль вожака в комедийном сериале «Вампиры средней полосы», вырежут из фильма. Такое решение приняли продюсеры фильма. Причина — смертельная автоавария, которую Ефремов устроил в центре Москвы.
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Экономика
В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%.
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Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости 16:26
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20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В Москве за прошедшие стуки скончались 20 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 17:07
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Парень блогерши Тропицель рассказал, как она погибла
Ранее в инстаграме девушки появились сообщения о ее смерти. По словам подписчиков, Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали.
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Волочкова пришла на службу в храм в шубе и декольте
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
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Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
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Премьер Японии намерен провести референдум по конституции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
BFM.ru 08:00
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В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
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Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз
До 70 млн доз вакцины потребуется для того, что перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.
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Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время.
РИА Новости 04:36
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Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
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Ведущий белорусского госканала заявил о лжи на ТВ на тему протестов
Телеведущий и шоумен Артемис Ахпаш, работающий на белорусском государственном канале ОНТ, обратился к коллегам с призывом не быть пропагандистами.
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Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
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The National Interest объяснил, чем российские ВДВ лучше американских
ПолитРоссия 19 июня в 12:36
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Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
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Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Путин назвал причину распада СССР При этом после выхода из состава СССР некоторые республики получили территории, которые раньше принадлежали имперской России.
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Происшествия
В Норильске полиция пресекла массовую драку
Массовая драка произошла в субботу вечером в Норильске, передает «Интерфакс». По данным полиции, ссора произошла на бытовой почве.
BFM.ru 07:15
Футбол
«Интер» одолел «Сампдорию» и приблизился к лидерам Серии А
Победой «Интера» над «Сампдорией» завершился матч 25-го тура итальянской Серии А 22 июня в Милане.
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Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александр Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране.
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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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На карту нанесли одну пятую часть океанского дна Земли
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В Одессе усилят карантинные меры с 22 июня
Карантинные мероприятия усилят в Одессе с 22 июня. Официальный документ опубликован 21 июня на официальном сайте города.
Известия 14:41
Политика
Суд разрешил публикацию книги Болтона о Трампе
Суд в США разрешил публикацию книги бывшего советника главы Белого дома Дональда Трампа, несмотря на возражения американских властей.
Взгляд.ру вчера в 11:01
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 19 июня в 16:46