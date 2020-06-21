Москва, 21 июня 2020, 19:46 — REGNUM Михаила Ефремова, сыгравшего роль вожака в комедийном сериале «Вампиры средней полосы», вырежут из фильма. Такое решение приняли продюсеры фильма. Причина — смертельная автоавария, которую Ефремов устроил в центре Москвы.

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