Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.

Наука Аномальную материю нашли внутри нейтронных звезд Ученые нашли доказательства, что ядра очень массивных нейтронных звезд состоят из кварков - субатомных частиц. 30

Политика Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. 20

Космос ЕКА продвигается вперед с недорогим многоразовым ракетным двигателем На заседании совета Space19+ в Севилье, Испания, в ноябре прошлого года, ЕКА получила полное финансирование для доведения конструкции двигателя Prometheus до технической зрелости, подходящей для промышленности.

Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 162

Происшествия Полицейские Баффало покинули спецподразделение в знак протеста В городе Баффало штата Нью-Йорк все полицейские группы быстрого реагирования покинули спецподразделение. Об этом сообщает телеканал WIVB. 98

Общество Минюст признал законными ограничения из-за коронавируса в России Минюст России признал обоснованными ограничения в России, которые были введены из-за коронавируса.

Шоу-бизнес Шнуров ответил Валерии на критику Музыкант Сергей Шнуров в Instagram ответил на слова певицы Валерии о том, что он "переобулся и требует помощи шоу-бизнесу". 24

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год. 4

Происшествия В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 Талдыкорган, Казахстан, 6 июня 2020, 04:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,2 произошло зарегистрированы в Алма-Атинской области Казахстана 6 июня, сообщает пресс-служба областного управления по чрезвычайным ситуациям.

Политика Путин поручил правительству создать базу генетической информации Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации. 1,8K

Здоровье Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей Минздрав подписал приказ о внесении изменений в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в октябре прошлого года. 832

Здоровье Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 147

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 1,9K

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 186

Футбол Тренер «Брешии» заявил о разочаровании форвардом Балотелли Главный тренер «Брешии» Диего Лопес заявил, что нападающий Марио Балотелли не оправдал его надежд.

Общество В Петербурге подтвердили 55 новых смертей от коронавируса В Петербурге за сутки подтверждено 55 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы. 4