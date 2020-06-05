Шоу-бизнес
ИнтерфаксАктера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.
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Наука
Аномальную материю нашли внутри нейтронных звезд
Ученые нашли доказательства, что ядра очень массивных нейтронных звезд состоят из кварков - субатомных частиц.
Evo-rus.com 04 июня в 03:12
Политика
Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться в Россию из США
По словам Захаровой, с каждым днем количество желающих уехать из США увеличивается и «их можно понять».
Известия вчера в 18:16
Политика
Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии
Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Вести.Ru 06:06
Космос
ЕКА продвигается вперед с недорогим многоразовым ракетным двигателем
На заседании совета Space19+ в Севилье, Испания, в ноябре прошлого года, ЕКА получила полное финансирование для доведения конструкции двигателя Prometheus до технической зрелости, подходящей для промышленности.
AstroNews.ru 06:42
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 04 июня в 16:53
Политика
Россию в Госдепе призвали «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке «деструктивную роль», поэтому она должна «убраться» оттуда.
News.ru 04 июня в 22:15
Происшествия
Полицейские Баффало покинули спецподразделение в знак протеста
В городе Баффало штата Нью-Йорк все полицейские группы быстрого реагирования покинули спецподразделение. Об этом сообщает телеканал WIVB.
Газета.Ru 00:13
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Общество
Минюст признал законными ограничения из-за коронавируса в России
Минюст России признал обоснованными ограничения в России, которые были введены из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Шнуров ответил Валерии на критику
Музыкант Сергей Шнуров в Instagram ответил на слова певицы Валерии о том, что он "переобулся и требует помощи шоу-бизнесу".
РИА Новости 04:51
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ 04 июня в 14:52
Происшествия
В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2
Талдыкорган, Казахстан, 6 июня 2020, 04:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,2 произошло зарегистрированы в Алма-Атинской области Казахстана 6 июня, сообщает пресс-служба областного управления по чрезвычайным ситуациям.
REGNUM вчера в 21:50
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
Авто
Названы самые популярные по итогам мая в России автомобили
Названы самые популярные по итогам продаж в мае 2020 года автомобили в России.
МонаВиста вчера в 10:57
Здоровье
Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей
Минздрав подписал приказ о внесении изменений в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в октябре прошлого года.
РБК вчера в 16:00
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Происшествия
На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 13:25
Политика
Трамп приказал сократить численность войск в Германии
Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии.
Lenta.ru вчера в 17:21
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
Коммерсантъ 05:24
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
Общество
Вирусолог объяснил медленный выход на плато в России
Россия смогла выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, но сделала это медленно из-за ряда значимых факторов.
Деловое.ТВ 04:43
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Армия и оружие
В России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному
Как отмечают авторы, "горячий" способ вертикального старта ракет с самолета был предложен ранее разработчиками из США.
ТАСС вчера в 20:30
Футбол
Тренер «Брешии» заявил о разочаровании форвардом Балотелли
Главный тренер «Брешии» Диего Лопес заявил, что нападающий Марио Балотелли не оправдал его надежд.
Sport24.ru 06:08
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Общество
В Петербурге подтвердили 55 новых смертей от коронавируса
В Петербурге за сутки подтверждено 55 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:37
Космос
Потенциально опасный астероид пролетит рядом с Землёй
НТВ вчера в 10:10
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:03