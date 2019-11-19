Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияАктера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ. По данным телеканала, художественный руководитель Малого театра несколько дней провел дома с высокой температурой, после чего вызвал скорую.
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с чего всё началось

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц. По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
РЕН ТВвчера в 18:30

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В Малом театре рассказали о состоянии госпитализированного Юрия Соломина

Пятый канал03:41

Соломина положили в больницу с высокой температурой

Вести.Ru03:04

Юрия Соломина экстренно доставили в реанимацию

Телепрограммавчера в 20:39

Стало известно о состоянии здоровья Соломина после госпитализации

Газета.Ru02:00

Юрий Соломин доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии

StarHit.ru01:00

Юрия Соломина могут выписать через три дня, сообщила директор Малого театра

РИА Новости03:49

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

РЕН ТВвчера в 18:30
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Юрий Соломин
Актёр
Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, театральный педагог. Художественный руководитель Государственного академического Малого театра России с 1988 года. Народный артист СССР, Народный артист Киргизии. Лауреат Государственных премий РСФСР имени братьев Васильевых и Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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