Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц. По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.

с чего всё началось

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ. По данным телеканала, художественный руководитель Малого театра несколько дней провел дома с высокой температурой, после чего вызвал скорую.

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