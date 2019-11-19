Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияАктера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ. По данным телеканала, художественный руководитель Малого театра несколько дней провел дома с высокой температурой, после чего вызвал скорую.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц. По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
РЕН ТВвчера в 18:30

Подробнее о событии

Стало известно о состоянии госпитализированного худрука Малого театра Юрия Соломина

Телепрограмма05:05

Юрия Соломина могут выписать через три дня, сообщила директор Малого театра

РИА Новости03:49

Худрук Малого театра Юрий Соломин госпитализирован в Москве

Газета.Ru05:31

Малый театр: «Состояние Юрия Соломина стабильное, поводов для беспокойства нет»

Комсомольская правда03:56

В Малом театре рассказали о состоянии госпитализированного Юрия Соломина

Пятый канал03:41

В Малом театре рассказали о состоянии здоровья Соломина

Известия04:59

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

РЕН ТВвчера в 18:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Происшествия

Сотрудник российской колонии закопал свою подругу

Lenta.ru 03:53
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Lenta.ru 02:19
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие

В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
REGNUM 04:32
Кино

Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Neva.Today вчера в 09:38
Политика

Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС 05:28
Армия и оружие

НАТО планирует признать космос новой оперативной сферой альянса

НАТО планирует 20 ноября признать космос новой оперативной сферой альянса, однако не собирается размещать там оружие.
RT на русском 05:27
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия 01:38
Общество

Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
РБК 01:35
Происшествия

Адвокат рассказал о попытке суицида Соколова

По словам Почуева, бывший профессор СПбГУ попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями.
Газета.Ru 04:42
Политика

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

В ФРГ хотят ввести санкции против Америки. В Бундестаге заявили, что Европе не нужен американский сжиженный газ.
Piter.tv 17 ноября в 23:09
Политика

Минск резко ответил на оценку ОБСЕ выборов в Белоруссии

Позднее специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что прошедшие выборы в Белоруссии не соответствуют демократическим стандартам.
REGNUM 05:41
Энергетика

Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»

Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Коммерсантъ 04:28
Политика

На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам

В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.
РБК 05:38
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
REGNUM 04:42
Общество

Госдума приняла закон о правилах использования нацистской символики

Государственная дума приняла закон о правилах использования нацистской символики.
ФАН 05:34
Политика

В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»

Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Российская газета вчера в 06:00
Происшествия

Восемь сотрудников УФСИН Дагестана задержаны по подозрению в коррупции

По неофициальным данным, задержания состоялись в рамках расследования уголовного дела о разглашении государственной тайны, возбужденного против начальника главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.
REGNUM 04:53
Футбол

Дания стала соперником сборной России на Евро-2020

Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Интерфакс-Спорт вчера в 16:50
Футбол

Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Чемпионат вчера в 16:15
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Гаджеты

Вышла MIUI 11 для старых смартфонов Xiaomi

Xiaomi продолжает распространять свою фирменную оболочку MIUI 11 для своих устройств.
The GEEK вчера в 06:46
Экономика

Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года

Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт экономической политики им. Гайдара, в ноябре продолжил снижение, достигнув наихудшего значения с февраля 2016 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

RT на русском 01:20
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 16 ноября в 04:55
Единоборства

Американец Бранч станет соперником Шлеменко по бою в Екатеринбурге

Американский боец Дэвид Бранч станет соперником россиянина Александра Шлеменко на турнире RCC 14 декабря.
ТАСС Спорт 03:39
Армия и оружие

В Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии

Сегодня в российских Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии (РВиА).
Военное обозрение вчера в 22:21
Шоу-бизнес

Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе

Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Kleo.ru 17 ноября в 04:08
Общество

Губернатор потребовал уволить ответственных за столб посреди дороги

Старт33 04:45
ещё по теме
Юрий Соломин
Актёр
Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, театральный педагог. Художественный руководитель Государственного академического Малого театра России с 1988 года. Народный артист СССР, Народный артист Киргизии. Лауреат Государственных премий РСФСР имени братьев Васильевых и Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное