Следствие предъявило Михаилу Ефремову обвинение по делу о смертельном ДТП в центре столицы. Ранее актер был задержан на 48 часов. Таганский районный суд 9 июня решит вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Политика Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. 5

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