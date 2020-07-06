Происшествия
MOS.newsАктеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
Два дня назад стало известно, что расследование уголовного дела по ДТП в центре Москвы в отношении актера Михаила Ефремова завершилось, и стороны приступят к ознакомлению с его материалами.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Происшествия
Жительница Черкесска заявила о фальсификации дела против сына
Гогова обратилась на сервис обратной связи «Кавказского узла» и юридический сервис заявив, что материалы оперативно-розыскных мероприятий в уголовном деле против ее сына были сфальсифицированы.
Кавказский узел 20:28
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группы Алексей Резников.
RT на русском 20:59
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Кино
Том Хэнкс жалеет, что «Грейхаунд» не покажут в кино: Apple TV+ не сравнится по качеству видео и звука
Проект дебютирует на платформе Apple TV+ уже 10 июля, но последняя, по мнению Хэнкса, не даст зрителям наилучших впечатлений.
3DNews 12:15
Армия и оружие
Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
РБК 21:08
Общество
В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов
RT на русском 18:57
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара
Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
Российская газета 15:12
Общество
Израиль ужесточает карантинные меры из-за роста случаев коронавируса
В Израиле приняли решение закрыть бары, клубы, спортзалы, а также запретить проведение массовых мероприятий из-за роста случаев новой коронавирусной инфекции.
RT на русском 20:24
Здоровье
Работающие с КОВИД врачи смогут пройти реабилитацию в Дагестане
Российские врачи, которые направили свои силы на борьбу с пандемией коронавируса, смогут пройти реабилитацию на безвозмездной основе на берегу Каспийского моря в Дагестане.
Невские Новости 17:22
Общество
Богатейшая женщина Африки пошла на сотрудничество со следствием
Готовность сотрудничать со следствием, чтобы «очистить свое имя» выразила богатейшая женщина Африки, Изабель душ Сантуш, сообщает 6 июля Bloomberg.
ИА Красная Весна 15:05
Общество
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
Футбол
Игорь Федотов призвал отправить судью матча «Спартак» – «Тамбов» в ФНЛ
Российский футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалева на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" – "Тамбов" (2:3).
BetOn 15:59
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Политика
Трампа предупредили о знании Путиным английского языка
Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
Известия 09:48
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку историка Олега Соколова с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:24
Общество
ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
С 24 августа 2020 года Банк России позволит страховым компаниям расширить границы стоимости полисов ОСАГО примерно на 10%, причем как в большую, так и в меньшую стороны.
Новые автомобили 11:57
Авто
Ford показал три версии внедорожника Bronco и анонсировал суббренд
Менеджер по маркетингу нового суббренда Марк Грюбер напомнил, что предлагал возродить семейство Bronco ещё в 2015 году, аргументируя тем, что у очень немногих производителей остались в линейках настоящие внедорожники, чья популярность только растёт от года к году.
Журнал Авто.ру 10:17
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Piter.tv 05:19
Общество
США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну
Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК 21:11
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Недвижимость
Вторичное жилье в России подешевело за полгода на 5%
Эксперты добавляют, что средняя цена квартиры на вторичном рынке в России сейчас составляет 3,56 млн рублей при средней площади 56 кв.м. За время самоизоляции и временных ограничений на фоне пандемии коронавируса средняя стоимость предложения снизилась на 180 тыс. рублей.
Интерфакс 06:56
Шоу-бизнес
Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены
Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09