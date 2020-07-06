Происшествия
MOS.newsАктеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
Два дня назад стало известно, что расследование уголовного дела по ДТП в центре Москвы в отношении актера Михаила Ефремова завершилось, и стороны приступят к ознакомлению с его материалами.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Армия и оружие
В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России
Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
RT на русском 16:23
Путешествия
Отдых в России оказался слишком дорогим для россиян
6 июля сообщалось, что российские туристы разочаровались в отдыхе на отечественных курортах из-за его высокой стоимости.
Lenta.ru 19:30
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Происшествия
Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице
Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.
АСТВ 17:49
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Авто
Пименов назвал 6 опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
Лезги газет 02:04
Политика
США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
Иммиграционная и таможенная полиция США сообщила о временном запрете для иностранных студентов, которые полностью обучаются онлайн в американских вузах, находиться на территории страны.
РИА Новости 17:29
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату
RT на русском вчера в 16:25
Наука
На Мадагаскаре обнаружен крохотный предок динозавров
Ученые нашли в триасовых отложениях Мадагаскара возрастом 237 млн лет крохотного предка динозавров, сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Газета.Ru 16:58
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
Футбол
Игорь Федотов призвал отправить судью матча «Спартак» – «Тамбов» в ФНЛ
Российский футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалева на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" – "Тамбов" (2:3).
BetOn 15:59
Происшествия
В Ново-Александровске пропала 8-летняя девочка
Сахалин.Инфо 19:50
Происшествия
Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
Политика
Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии
Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна 16:03
Гаджеты
Представлен видеокодек H.266/VVC для потокового 4K и 8K: вдвое эффективнее H.265/HEVC
Поскольку H.266/VVC был разработан c прицелом на видео сверхвысокого разрешения, новый стандарт особенно полезен при потоковой передаче видео в разрешениях 4K или 8K.
3DNews 13:41
Футбол
Скончалась мать тренера ЦСКА Виктора Гончаренко
ODDS.ru 05:10
Экономика
Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов
Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
РБК 05:02
Общество
Правительство РФ выделило 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам
Специальные пособия для социальных работников продлили до 15 сентября. Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ.
Севастополь.ру 06:10
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции
Президент России Владимир Путин в эфире "России 1" оценил поправки к Конституции, которые вступили в силу накануне, и заявил, что это правильный шаг, так как нормы укрепят государственность и создадут условия для развития страны на десятилетия вперед.
РИА Новости вчера в 14:52
Общество
Лепс предложил вернуть в шоу-бизнес оценку мастерства артистов
Артист предложил вернуть которые, которые бы определяли уровень мастерства того или иного исполнителя.
РЕН ТВ 19:41
Общество
В Испании вновь закрыли пляжи и ввели ограничения из-за коронавируса
В Испании в последнее время фиксируется прирост случаев заражения коронавирусом. А испанской Андалусии закрытыми оказались свыше 50 пляжей.
Evo-rus.com 11:59
Футбол
Форвард «Вердера» Клаудио Писсаро завершил карьеру в 41 год
Перуанский нападающий Клаудио Писсаро завершил карьеру. Форвард «Вердера» уходит из спорта в 41 год.
Bookmaker-ratings.ru 17:28
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
Общество
Минтруд назвал регионы с самыми высокими и самыми низкими пенсиями
Самые высокие пенсии у россиян в Чукотском и Ненецком автономных округах, Камчатском крае и Магаданской области, а самые низкие — в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Калмыкии, говорится в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2019 году.
Коммерсантъ 10:34
Футбол
«Зенит» получит Кубок чемпионов РПЛ в среду после матча с «Сочи»
Пресс-служба РПЛ сообщает, что «Зенит» получит трофей чемпионов России в среду после матча 27-го тура против «Сочи».
Спорт-Экспресс 14:15
Шоу-бизнес
Басков снял себя без зубов с бутылкой водки
WomanHit.ru 11:09
Общество
Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному
В Люблинский районный суд Москвы поступил иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина бизнесмена Александра Удодова к основателю ФБК Алексею Навальному.
Znak.com 08:49