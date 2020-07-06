Происшествия
MOS.newsАктеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
Два дня назад стало известно, что расследование уголовного дела по ДТП в центре Москвы в отношении актера Михаила Ефремова завершилось, и стороны приступят к ознакомлению с его материалами.
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Общество
Определены самые высокооплачиваемые работы на «удаленке»
PHP-программист с опытом работы от трех лет может рассчитывать на доход до 110 тысяч рублей, разрабатывая и поддерживая проекты на платформе Shopware 5 удаленно.
РИА Новости 20:03
Космос
Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом
13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab.
N+1 10:18
Политика
Рэпер Канье Уэст заявил, что хочет стать президентом США
Американский певец и продюсер Канье Уэст сообщил, что планирует принять участие в выборах на пост главы Соединенных Штатов.
NewInform вчера в 01:52
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
Армия и оружие
Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM 21:31
Финансы
Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая
Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.
Моссовет 04:56
Экономика
Орловцам предсказали снижение реальной зарплаты
Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, например, эксперты ожидают роста индекса промышленного производства на 1,5 процента по отношению к 2019 году, в том числе на 1,4 процента – в сфере обрабатывающих производств.
Орелград 05:28
Происшествия
Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области
«Госпитализированными 7 июля в Приангарье остаются 1487 человека, еще 2759 с диагнозом COVID-19 получают необходимое лечение амбулаторно», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.
КП - Иркутск 22:45
Кино
«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 90-х годов
Сотрудники телекоммуникационной компании Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, чтобы узнать у местных жителей, какие фильмы 90-х годов прошлого столетия чаще всего ищут в интернете.
Live24 вчера в 06:02
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Общество
Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем тревоги о безработице
Кемеровская область, Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург и Москва входят в топ-5 регионов, в которых наибольшее беспокойство у жителей вызывают темы "цифрового рабства" и штрафов за нарушение карантинных мер.
Российская газета 21:26
Здоровье
В Иркутской области стало больше больных с тяжелой формой коронавируса
В Иркутской области будут развернуты дополнительные провизорные госпитали, сказала 6 июля 2020 года исполняющая обязанности заместителя председателя регионального правительства Валентина Вобликова, сообщает пресс-служба областного правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 05:12
Общество
Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском 09:46
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news 15:46
Здоровье
В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытывающих вакцину
У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, нет жалоб на самочувствие, сообщила глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.
RT на русском 21:20
Наука
Скорость изменения магнитного поля Земли ускорилась в 10 раз
Сайт интересных новостей 20:12
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Шоу-бизнес
Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери
Российская газета 12:25
Общество
Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
РБК 20:12
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Защита обжаловала приговор Серебренникову по делу «Седьмой студии»
Представители судебной инстанции сообщили, что сторона защиты обжаловала приговор режиссеру Кириллу Серебренникову по делу "Седьмой студии".
Политика Сегодня 08:57
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Экс-герцог и герцогиня Сассекские постепенно избавляются от королевской символики.
Телепрограмма 10:59
Общество
Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями
Как сообщили ToDay News Ufa в Минтруде, самый высокий уровень пенсионного обеспечения – на Чукотке (28 219 руб.), в Ненецком автономном округе (25 215), на Камчатке (24 409) и в Магаданской области (24 304).
ToDay News Ufa 10:12
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12