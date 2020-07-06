Два дня назад стало известно, что расследование уголовного дела по ДТП в центре Москвы в отношении актера Михаила Ефремова завершилось, и стороны приступят к ознакомлению с его материалами.

Общество Определены самые высокооплачиваемые работы на «удаленке» PHP-программист с опытом работы от трех лет может рассчитывать на доход до 110 тысяч рублей, разрабатывая и поддерживая проекты на платформе Shopware 5 удаленно.

Армия и оружие Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва». 451

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Происшествия Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области «Госпитализированными 7 июля в Приангарье остаются 1487 человека, еще 2759 с диагнозом COVID-19 получают необходимое лечение амбулаторно», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Кино «Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 90-х годов Сотрудники телекоммуникационной компании Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, чтобы узнать у местных жителей, какие фильмы 90-х годов прошлого столетия чаще всего ищут в интернете. 37

Общество Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем тревоги о безработице Кемеровская область, Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург и Москва входят в топ-5 регионов, в которых наибольшее беспокойство у жителей вызывают темы "цифрового рабства" и штрафов за нарушение карантинных мер. 1

Здоровье В Иркутской области стало больше больных с тяжелой формой коронавируса В Иркутской области будут развернуты дополнительные провизорные госпитали, сказала 6 июля 2020 года исполняющая обязанности заместителя председателя регионального правительства Валентина Вобликова, сообщает пресс-служба областного правительства. 11

Общество Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения «В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram. 86

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Здоровье В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытывающих вакцину У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, нет жалоб на самочувствие, сообщила глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук. 38

Политика Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов. 3

Общество Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями Как сообщили ToDay News Ufa в Минтруде, самый высокий уровень пенсионного обеспечения – на Чукотке (28 219 руб.), в Ненецком автономном округе (25 215), на Камчатке (24 409) и в Магаданской области (24 304). 33