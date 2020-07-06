Происшествия

MOS.newsMOS.newsАктеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

Два дня назад стало известно, что расследование уголовного дела по ДТП в центре Москвы в отношении актера Михаила Ефремова завершилось, и стороны приступят к ознакомлению с его материалами.
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Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции

RT на русском12:06

Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

Коммерсантъ12:05

Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции

РИА Новости11:57

Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции

Газета.Ru11:47

Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение

Lenta.ru11:41

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

ТАСС11:34

Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции

Вести.Ru11:59
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Общество

Определены самые высокооплачиваемые работы на «удаленке»

PHP-программист с опытом работы от трех лет может рассчитывать на доход до 110 тысяч рублей, разрабатывая и поддерживая проекты на платформе Shopware 5 удаленно.
РИА Новости 20:03
Космос

Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом

13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab.
N+1 10:18
55
Политика

Рэпер Канье Уэст заявил, что хочет стать президентом США

Американский певец и продюсер Канье Уэст сообщил, что планирует принять участие в выборах на пост главы Соединенных Штатов.
NewInform вчера в 01:52
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
55
Армия и оружие

Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM 21:31
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Финансы

Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая

Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.
Моссовет 04:56
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Происшествия

Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

РБК 11:19
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Экономика

Орловцам предсказали снижение реальной зарплаты

Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, например, эксперты ожидают роста индекса промышленного производства на 1,5 процента по отношению к 2019 году, в том числе на 1,4 процента – в сфере обрабатывающих производств.
Орелград 05:28
Происшествия

Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области

«Госпитализированными 7 июля в Приангарье остаются 1487 человека, еще 2759 с диагнозом COVID-19 получают необходимое лечение амбулаторно», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.
КП - Иркутск 22:45
Кино

«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 90-х годов

Сотрудники телекоммуникационной компании Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, чтобы узнать у местных жителей, какие фильмы 90-х годов прошлого столетия чаще всего ищут в интернете.
Live24 вчера в 06:02
37
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
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Общество

Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем тревоги о безработице

Кемеровская область, Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург и Москва входят в топ-5 регионов, в которых наибольшее беспокойство у жителей вызывают темы "цифрового рабства" и штрафов за нарушение карантинных мер.
Российская газета 21:26
1
Здоровье

В Иркутской области стало больше больных с тяжелой формой коронавируса

В Иркутской области будут развернуты дополнительные провизорные госпитали, сказала 6 июля 2020 года исполняющая обязанности заместителя председателя регионального правительства Валентина Вобликова, сообщает пресс-служба областного правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 05:12
11
Общество

Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения

«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском 09:46
86
Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
71
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news 15:46
78
Здоровье

В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытывающих вакцину

У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, нет жалоб на самочувствие, сообщила глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.
RT на русском 21:20
38
Наука

Скорость изменения магнитного поля Земли ускорилась в 10 раз

Сайт интересных новостей 20:12
11
Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
3
Шоу-бизнес

Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери

Российская газета 12:25
34
Футбол

Удар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

Вести.Ru 05:34
55
Общество

Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
РБК 20:12
1
Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
79
Общество

Защита обжаловала приговор Серебренникову по делу «Седьмой студии»

Представители судебной инстанции сообщили, что сторона защиты обжаловала приговор режиссеру Кириллу Серебренникову по делу "Седьмой студии".
Политика Сегодня 08:57
160
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Экс-герцог и герцогиня Сассекские постепенно избавляются от королевской символики.
Телепрограмма 10:59
3
Политика

КНДР заявила, что не намерена вести переговоры с США

ТАСС 18:03
14
Общество

Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями

Как сообщили ToDay News Ufa в Минтруде, самый высокий уровень пенсионного обеспечения – на Чукотке (28 219 руб.), в Ненецком автономном округе (25 215), на Камчатке (24 409) и в Магаданской области (24 304).
ToDay News Ufa 10:12
33
Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
68
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
24
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Известия 20:14
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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