Происшествия
РБКАктеру Устинову заменили приговор и дали год условно
Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову и приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательный сроком в два года, передает корреспондент РБК с заседания Мосгорсуда. Таким образом, столичный суд изменил вынесенный 16 сентября Тверским судом приговор — 3,5 года колонии.
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С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Главным призом в шоу было участие в «Битве экстрасенсов». Новый сезон Битвы получил статус международного.
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Крупнейший резидент «Титановой долины» уходит из проекта
Один из крупнейших резидентов особой экономической зоны «Титановая долина» — компания «СТОД-Урал» выходит из проекта.
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Молодая жена Гордона рассказала про нападки из-за национальности
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