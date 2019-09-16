Происшествия

РБКРБКАктеру Устинову заменили приговор и дали год условно

Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову и приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательный сроком в два года, передает корреспондент РБК с заседания Мосгорсуда. Таким образом, столичный суд изменил вынесенный 16 сентября Тверским судом приговор — 3,5 года колонии.
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