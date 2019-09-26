Происшествия
ВедомостиМосгорсуд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок на условный
Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову, задержанному во время несогласованной акции в Москве 3 августа. Вместо 3,5 года колонии он получил один год условно с испытательным сроком в два года.
Читать в источнике
Оценить218
Подробнее о событии
Показать все источники
«Хочешь звания — не высовывайся»: карельские артисты говорят о «московском деле»
Карелинформвчера в 04:16
Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 07:06, Вашингтон
Политика
Косачев оценил идею переноса штаб-квартиры ООН из США
Сенатор, комментируя идею переноса штаб-квартиры с территории Соединённых Штатов, заявил, что выбор в данном случае не столько за международным сообществом, сколько за Вашингтоном.
News.ru 05:02
Здоровье
Росздравнадзор разберется в ситуации с небезопасным препаратом от язвы
Росздравнадзор в связи с получением информации об опасности субстанции ранитидин гидрохлорид, на основе которой производят лекарство от язвенной болезни желудка, просит производителей и импортеров до 2 октября предоставить информацию о принятых решениях в отношении препаратов, следует из информационного письма, опубликованного на сайте ведомства.
РИА Новости 04:26
Армия и оружие
«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М
Концерн "Калашников" опубликовал на своем YouTube-канале видео "экстремального теста" автомата АК-74М.
Реальное время 28 сентября в 20:20
Политика
Президентский комитет ПАСЕ приедет в Киев для консультаций
Президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ближайшее время посетит Киев для консультаций с Украиной.
Известия 05:22
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Политика
МИД обвинил Вашингтон в развязывании визовой войны
Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона, однако не стоит забывать, что визовую войну развязали власти США.
РБК 06:30
Политика
В Севастополе сформирован новый состав правительства
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
Российская газета 06:26
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Происшествия
Саратовский депутат погиб в ДТП
Депутат муниципального собрания Федоровского района Саратовской области Азамат Душалов погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в понедельник в районной администрации.
РИА Новости 05:20
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Экономика
Россельхознадзор оценил возможность роста цен на молочную продукцию
Россельхознадзор уверен, что внедрение заключительного этапа перехода на электронную ветеринарную сертификацию животноводческой продукции не повлияет на повышение цен на молочную продукцию.
RT на русском 05:41
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Футбол
Джикия: некорректно говорить, справился ли Кононов в «Спартаке»
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об увольнении главного тренера команды Олега Кононова.
RT на русском вчера в 13:47
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
Боевик отметил, что основная масса иностранных наёмников — это люди, прошедшие войны в Ираке и Афганистане.
REGNUM 01:53
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку
Певица и актриса Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес отметили свою помолвку в Лос-Анджелесе, сообщает People.
РИА Новости вчера в 19:36
Общество
В гидрометцентре сообщили о возвращении тепла
На этой неделе в центральную часть России вернется почти летняя погода, рассказал «Российской газете» ведущий синоптик гидрометцентра Леонид Ананьев.
БИЗНЕС Online 02:40
Наука
Как выглядят новорожденные тигрята
Благодарим за видео пользователя YouTube Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ.
Популярная механика вчера в 07:19
Происшествия
В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России
Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.
РИА Новости 04:34
Футбол
Названы кандидаты на пост главного тренера «Спартака»
Руководство московского «Спартака» рассматривает на пост главного тренера кандидатуры бывших игроков команды Валерия Карпина и Андрея Тихонова.
Lenta.ru 01:01
Политика
Саакашвили собрался вернуться в Грузию
Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что в ближайшие несколько месяцев хочет вернуться в республику, чтобы «восстановить ее государственность».
Московский Комсомолец 03:46
Футбол
Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.
РБК 06:29
Общество
Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени
Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
Вести.Ru 04:27
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.
Lenta.ru 04:02
Общество
Беглов ушел в отпуск спустя полторы недели после инаугурации
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел в отпуск на две недели – с 30 сентября до 13 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
Ведомости 05:15
Авто
Питерский завод Toyota завершает выпуск RAV4 четвертой генерации
Завод Toyota в Санкт-Петербурге снимает с производства кроссоверы Toyota RAV4 четвертого поколения и уже 1 октября переходит к сборке этой модели пятой генерации.
Letnews.ru 03:02