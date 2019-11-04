Шоу-бизнес

Слово и ДелоСлово и ДелоАктеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля

Известному актеру Василию Лановому понадобилась помощь медиков во время выступления в спектакле Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ. СМИ стало известно, что актер почувствовал себя плохо.
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с чего всё началось

Василий Лановой рассказал о своем самочувствии

Ранее стало известно, что спектакль «Последние луны» с участием Василия Ланового пришлось прервать из-за плохого самочувствия артиста. Медики осмотрели актера прямо на месте, госпитализация ему не потребовалась.
Вечерняя Москва03:47

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Василий Лановой рассказал о самочувствии после прерванного спектакля

РИА Новости04:26

Актер Лановой отказался от визита в Кремль из-за плохого самочувствия

Телепрограмма03:35

Василию Лановому стало плохо во время спектакля

Известиявчера в 19:06

Лановой после прерванного спектакля отказался от больницы

News.ru02:53

Василий Лановой рассказал, когда снова выйдет на сцену

Пятый канал03:52

Стало известно о состоянии прервавшего спектакль Ланового

РЕН ТВ00:31

В Театре им. Вахтангова рассказали о состоянии здоровья Ланового

Взгляд.ру03:23
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Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

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Apple и Valve вместе работают над созданием AR-шлема

Компании Apple и Valve объединили усилия для создания нового AR-шлема.
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Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
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Общество

В Москве проходят два «Русских марша»

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«Тоттенхэм» оспорит удаление Сон Хын Мина

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Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК вчера в 08:15
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Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
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МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
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Армия и оружие

В Турции нейтрализовали самого разыскиваемого террориста

Турецкая армия и сотрудники иракской национальной разведывательной организации провели операцию по нейтрализации самого разыскиваемого в Турции террориста.
Lenta.ru 02:53
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TCL представила 100-дюймовый телевизор 100X6C за $11 385. И это дешево

Компания TCL представила в Китае новинку — 100-дюймовый Smart TV 100X6C.
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На блокпосту оккупированного Донбасса умер полицейский-западенец

На блокпосту «Лисичанск-Горское» (оккупированная Киевом территория ЛНР) умер полицейский-западенец.
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Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском

Киев срывает возобновление разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе вопреки договоренностям, достигнутым 29 октября на заседании контактной группы, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
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Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

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Общество

Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже

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RT на русском 06:14
Финансы

Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США

В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.
Московский Комсомолец вчера в 23:24
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
Экономика

Украина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
Вести.Ru 01 ноября в 04:22
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
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Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
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Наука

Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией

ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
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Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером

РИА Новости 06:36
Армия и оружие

Названа новая дата возможного разведения сил в Донбассе

Начало разведения сил в районе Петровского планировалось после отвода войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Золотого, которое состоялось 1 ноября.
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Гаджеты

Смартфоны Huawei смогут получить поддержку Google приложений

Стало известно, что китайская компания Huawei уже в ближайшее время сможет рассчитывать на поддержку приложений Google.
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В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
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Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд

Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
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В Ереване потушили пожар на аэродроме «Эребуни»

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Наука

Найдены органические особенности строения мозга людей с аутизмом

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Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
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Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

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Василий Лановой
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель, театральный педагог. С 1957 года - артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова.
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