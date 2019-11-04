Ранее стало известно, что спектакль «Последние луны» с участием Василия Ланового пришлось прервать из-за плохого самочувствия артиста. Медики осмотрели актера прямо на месте, госпитализация ему не потребовалась.

с чего всё началось

Известному актеру Василию Лановому понадобилась помощь медиков во время выступления в спектакле Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ. СМИ стало известно, что актер почувствовал себя плохо.

Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля

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