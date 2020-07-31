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Актеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра

Комментируя свое решение, Гармаш рассказал, что причиной ухода из театра стала «чудовищная ситуация» в «Современнике» и «расправа» над профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни.В источнике
Чулпан Хаматовароссийская актриса
Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит, он выбирает другой путь.
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Сергей Гармаш ушел из «Современника»: «Идет расправа»

Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" - об этом он сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По словам актера, принятое решение далось ему очень тяжело. После появления письма участники чата были в таком шоке, что сообщение Гармаша долго никто не комментировал.
Московский Комсомолецвчера в 08:39
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Московский Комсомолец

Чулпан Хаматова прокомментировала уход Гармаша из «Современника»

Московский Комсомолец23:49
ТАСС

Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»

ТАСС18:16
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В «Современнике» подтвердили уход Гармаша из театра

Говорит Москвавчера в 10:00
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Хаматова прокомментировала уход Гармаша из «Современника»

ТК Звезда23:45
РИА Новости

Сергей Гармаш заявил об уходе из «Современника»

РИА Новости19:16
РБК

Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»

РБКвчера в 16:05
Lenta.ru

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из «Современника»

Lenta.ru22:15
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Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
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