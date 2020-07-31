Актеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра
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Комментируя свое решение, Гармаш рассказал, что причиной ухода из театра стала «чудовищная ситуация» в «Современнике» и «расправа» над профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни.В источнике
Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит, он выбирает другой путь.
С чего всё началось
Сергей Гармаш ушел из «Современника»: «Идет расправа»
Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" - об этом он сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По словам актера, принятое решение далось ему очень тяжело. После появления письма участники чата были в таком шоке, что сообщение Гармаша долго никто не комментировал.
Московский Комсомолецвчера в 08:39
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