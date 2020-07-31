Общество
РИА НовостиАктеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра
Коллеги Сергея Гармаша в разговоре с РБК назвали уход актера из "Современника" катастрофой. Ранее артист заявил о решении прекратить работу в театре. В открытом письме он возмутился обстановкой в "Современнике", сложившейся после смерти худрука Галины Волчек.
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с чего всё началось
Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" - об этом он сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По словам актера, принятое решение далось ему очень тяжело. После появления письма участники чата были в таком шоке, что сообщение Гармаша долго никто не комментировал.Московский Комсомолец08:39
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В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими
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Хамзат Чимаев пообещал нокаутировать Макгрегора в первом раунде
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Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
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Здоровье
Медики назвали неожиданный признак угрозы сердечного приступа
По мнению британских врачей, покалывание и онемение в руках может свидетельствовать о болезни сердца.
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Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
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Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
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Общество
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
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Фигурное катание
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Здоровье
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Рамблер 14:07
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Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
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Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей
ProstoProSport 03:58
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На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое
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Политика
Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе
На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru 12:30
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Экономика
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ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
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Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне
«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении.
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Здоровье
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Контроль за соблюдением правил развода свиней усилят в Псковской области, сообщили «АиФ-Псков» в пресс-службе администрации региона.
АиФ Псков 29 июля в 10:31
Общество
Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений
Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул.
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Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
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Рэпера Элджея госпитализировали из-за коронавируса
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В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом
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Общество
Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко
Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко умер 31 июля после болезни на 60-м году жизни, сообщили в городской администрации.
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Политика
Дегтярев заявил о просьбах хабаровчан «разобраться с мафией» в регионе
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что местные жители попросили его «разобраться с мафией».
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Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Моя Москва.онлайн вчера в 13:49
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
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Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41