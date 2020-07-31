Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" - об этом он сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По словам актера, принятое решение далось ему очень тяжело. После появления письма участники чата были в таком шоке, что сообщение Гармаша долго никто не комментировал.

с чего всё началось

Коллеги Сергея Гармаша в разговоре с РБК назвали уход актера из "Современника" катастрофой. Ранее артист заявил о решении прекратить работу в театре. В открытом письме он возмутился обстановкой в "Современнике", сложившейся после смерти худрука Галины Волчек.

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