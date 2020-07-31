Общество

РИА НовостиРИА НовостиАктеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра

Коллеги Сергея Гармаша в разговоре с РБК назвали уход актера из "Современника" катастрофой. Ранее артист заявил о решении прекратить работу в театре. В открытом письме он возмутился обстановкой в "Современнике", сложившейся после смерти худрука Галины Волчек.
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с чего всё началось

Сергей Гармаш ушел из «Современника»: «Идет расправа»

Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" - об этом он сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По словам актера, принятое решение далось ему очень тяжело. После появления письма участники чата были в таком шоке, что сообщение Гармаша долго никто не комментировал.
Московский Комсомолец08:39

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Актеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра

РИА Новости15:28

«Это его личное мнение»: Евгений Миронов прокомментировал уход Сергея Гармаша из «Современника»

ТК Звезда11:27

Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»

РБК16:05

Актеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша

Lenta.ru15:50

Сергей Гармаш ушел из «Современника»

ТАСС10:28

В «Современнике» подтвердили уход Гармаша из театра

Говорит Москва10:00

Труппа «Современника» отреагировала на уход Гармаша

Московский Комсомолец16:09
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Кино

Умер режиссер Алан Паркер, снявший «Стену» и «Полуночный экспресс»

Интерфакс 14:42
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Происшествия

В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими

Российская газета 14:00
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Единоборства

Хамзат Чимаев пообещал нокаутировать Макгрегора в первом раунде

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев, ярко заявивший о себе на Бойцовском Острове в Абу-Даби, рассказал, что будет со звездой промоушена Конором Макгрегором в случае их возможного поединка.
BetOn 11:15
Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
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Здоровье

Медики назвали неожиданный признак угрозы сердечного приступа

По мнению британских врачей, покалывание и онемение в руках может свидетельствовать о болезни сердца.
Волга-Медиа 16:11
Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
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Космос

Ракета «Протон-М» со спутниками связи стартовала с Байконура

РЕН ТВ вчера в 17:26
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Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
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Политика

Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия

Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
Московский Комсомолец 13:24
Общество

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости вчера в 15:18
Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
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Здоровье

Назвали опасность персиков и абрикосов для людей

Врач-диетолог Инна Кононенко назвала количество персиков и абрикосов, которые можно съесть в течение дня.
Рамблер 14:07
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Политика

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
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Единоборства

Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей

ProstoProSport 03:58
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Происшествия

На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое

Российская газета 15:40
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Политика

Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе

На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru 12:30
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Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
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Происшествия

Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне

«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении.
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Здоровье

Контроль за разведением свиней в Псковской области усилят

Контроль за соблюдением правил развода свиней усилят в Псковской области, сообщили «АиФ-Псков» в пресс-службе администрации региона.
АиФ Псков 29 июля в 10:31
Общество

Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений

Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул.
РБК 14:17
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
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Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Известия 13:28
Шоу-бизнес

Рэпера Элджея госпитализировали из-за коронавируса

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Общество

В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся составило 4460.
RT на русском вчера в 16:07
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Общество

Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко умер 31 июля после болезни на 60-м году жизни, сообщили в городской администрации.
ТАСС 10:44
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Политика

Дегтярев заявил о просьбах хабаровчан «разобраться с мафией» в регионе

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что местные жители попросили его «разобраться с мафией».
РБК 15:10
Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Моя Москва.онлайн вчера в 13:49
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Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

RT на русском 10:03
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Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
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Сергей Гармаш
Актёр
Советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, сценарист и продюсер. Народный артист РФ.
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