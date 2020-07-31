Общество
РИА НовостиАктеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра
Коллеги Сергея Гармаша в разговоре с РБК назвали уход актера из "Современника" катастрофой. Ранее артист заявил о решении прекратить работу в театре. В открытом письме он возмутился обстановкой в "Современнике", сложившейся после смерти худрука Галины Волчек.
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с чего всё началось
Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" - об этом он сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По словам актера, принятое решение далось ему очень тяжело. После появления письма участники чата были в таком шоке, что сообщение Гармаша долго никто не комментировал.Московский Комсомолец08:39
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В России готовится введение одного налога вместо четырех
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РБК 29 июля в 10:52
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Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
3DNews 11:37
Финансы
Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,56% по отношению к рублю и достиг отметки в 88 рублей, свидетельствуют данные торгов на 19:01 мск.
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Происшествия
Американский политик погиб при столкновении двух самолетов над Аляской
РИА Новости 16:46
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Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
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Авиакомпании РФ отменили первые после карантина рейсы за рубеж
Авиакомпании РФ приняли решение внести изменения в расписание и отменить первые после снятия карантинного режима рейсы за рубеж в начале августа.
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Происшествия
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Здоровье
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Gazeta.SPb 15:43
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Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам
Украина предъявила российским гражданам, задержанным в Минске, обвинение по статье об участии в террористической организации, а также обратилась к Белоруссии с запросом о их временном аресте.
Известия 16:29
Происшествия
В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди
Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
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Глушенков начал тренироваться с основой «Спартака»
Полузащитник Максим Глушенков приступил к тренировкам с основой «Спартака».
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Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
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Медики назвали неожиданный признак угрозы сердечного приступа
По мнению британских врачей, покалывание и онемение в руках может свидетельствовать о болезни сердца.
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Режим повышенной готовности в Оренбуржье продлен до 16 августа
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим повышенной готовности в регионе до 16 августа.
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Российская журналистка раскрыла реальную обстановку на курортах Крыма
Российская журналистка раскрыла реальную обстановку с распространением коронавирусной инфекции на курортах Крыма.
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