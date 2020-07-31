Общество

РИА НовостиРИА НовостиАктеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра

Коллеги Сергея Гармаша в разговоре с РБК назвали уход актера из "Современника" катастрофой. Ранее артист заявил о решении прекратить работу в театре. В открытом письме он возмутился обстановкой в "Современнике", сложившейся после смерти худрука Галины Волчек.
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Сергей Гармаш ушел из «Современника»: «Идет расправа»

Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" - об этом он сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По словам актера, принятое решение далось ему очень тяжело. После появления письма участники чата были в таком шоке, что сообщение Гармаша долго никто не комментировал.
Московский Комсомолец08:39

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Актеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра

РИА Новости15:28

Труппа «Современника» отреагировала на уход Гармаша

Московский Комсомолец16:09

Сергей Гармаш ушел из «Современника»

ТАСС10:28

Гармаш раскрыл причину ухода из «Современника»

Lenta.ru16:57

Гармаш раскрыл причины своего ухода из «Современника»

ТК Звезда17:01

Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»

РБК16:05

В «Современнике» подтвердили уход Гармаша из театра

Говорит Москва10:00
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Экономика

В России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
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Валерий Карпин в очередной раз раскритиковал регламент РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение на тему регламента российской Премьер-лиги (РПЛ) в отношении заболевших коронавирусом футболистов.
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Происшествия

Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

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Политика

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

Датское СМИ полагает, что американская авиабаза Туле в Гренландии "целиком беззащитна" перед российскими гиперзвуковыми комплексами "Кинжал".
Газета.Ru 05:42
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«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

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РБК 29 июля в 10:52
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Космос

Внутри останков сверхновой 1987 года «увидели» нейтронную звезду

ТАСС Наука 09:39
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Экономика

В России повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии россиян в 2020 году повышают на 9,13%, перерасчет сделают с 1 августа, он касается 80 тысяч человек, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
РИА Новости 17:17
Фигурное катание

Плющенко назвал ужасом поставленные у Тутберидзе программы Косторной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал ужасом новые программы Алены Косторной, поставленные ей в группе Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 16:38
Игры

Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа

Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
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Финансы

Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,56% по отношению к рублю и достиг отметки в 88 рублей, свидетельствуют данные торгов на 19:01 мск.
ТАСС 12:05
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

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На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

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Происшествия

Американский политик погиб при столкновении двух самолетов над Аляской

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Общество

Авиакомпании РФ отменили первые после карантина рейсы за рубеж

Авиакомпании РФ приняли решение внести изменения в расписание и отменить первые после снятия карантинного режима рейсы за рубеж в начале августа.
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Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
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Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса

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Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам

Украина предъявила российским гражданам, задержанным в Минске, обвинение по статье об участии в террористической организации, а также обратилась к Белоруссии с запросом о их временном аресте.
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Происшествия

В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди

Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
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Полузащитник Максим Глушенков приступил к тренировкам с основой «Спартака».
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Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России

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Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
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Медики назвали неожиданный признак угрозы сердечного приступа

По мнению британских врачей, покалывание и онемение в руках может свидетельствовать о болезни сердца.
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Режим повышенной готовности в Оренбуржье продлен до 16 августа

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим повышенной готовности в регионе до 16 августа.
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Российская журналистка раскрыла реальную обстановку на курортах Крыма

Российская журналистка раскрыла реальную обстановку с распространением коронавирусной инфекции на курортах Крыма.
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Сергей Гармаш
Актёр
Советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, сценарист и продюсер. Народный артист РФ.
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