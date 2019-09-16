У меня в памяти ещё свежо дело Ивана Голунова и вызывает восхищение, когда журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем.

Артисты и сотрудники Театра имени Ермоловой выступили в поддержку актера Петра Устинова, которого суд приговорил к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа во время несогласованной акции в Москве 3 августа. Заявление опубликовано на официальной странице театра в Facebook.

Общество Гороскоп на 15 сентября: Рыбам удастся воплотить задуманное Тельцам звезды рекомендуют проанализировать произошедшие с ними в сентябре события: важно отметить, что не удалось сделать из запланированного.

Экономика Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".

Политика Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы» Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства.

Игры Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.

Политика В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.

Политика Власти США подали иск против Сноудена Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.

Наука Ученые назвали омолаживающий кровь фрукт Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.

Политика Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.

Энергетика В Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.

Авто АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.

Хоккей Овечкин отмечает 34-й день рождения Форвард «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин сегодня празднует свой день рождения.

Технологии Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.

Происшествия Госдума может расширить права задержанных на телефонные звонки Согласно законопроекту, задержанный имеет право позвонить близкому родственнику или близкому лицу.

Происшествия В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спорт Из-за дисквалификации Васильевой Россия потеряла квоту Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на 18 месяцев российскую биатлонистку Маргариту Васильеву за три пропущенных внесоревновательных допинг-теста и аннулировал все ее результаты, начиная с 4 февраля 2019 года.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Политика Россия и Китай обсудят сотрудничество в освоении Луны Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, позволяющее Роскосмосу провести переговоры и заключить соглашение с Китаем по вопросу сотрудничества в освоении Луны.

Авто На заводе Haval в Тульской области выпустили первые Haval F7x На заводе Haval в Тульской области началось серийное производство нового купе-кроссовера Haval F7x.

Наука Учёные научились превращать попутный газ в спирт В настоящее время из попутного газа, выходящегося на поверхность вместе с добываемой нефтью, обычно получают небольшое количество метана и других лёгких углеводородов.

Фигурное катание Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с мячом Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.