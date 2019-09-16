Общество

РБКРБКАктеры Театра Ермоловой выступили в поддержку осужденного Устинова

Артисты и сотрудники Театра имени Ермоловой выступили в поддержку актера Петра Устинова, которого суд приговорил к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа во время несогласованной акции в Москве 3 августа. Заявление опубликовано на официальной странице театра в Facebook.
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Никита Ефремов
У меня в памяти ещё свежо дело Ивана Голунова и вызывает восхищение, когда журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем.
— Никита ЕфремовИнтерфакс - Россия 03:07

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Я/Мы Павел Устинов. Российские актеры записывают видеообращения в поддержку осужденного коллеги

Дождь11:00

Дело Павла Устинова: актеры устроили массовый флешмоб в защиту осужденного коллеги

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«Я/Мы Павел Устинов»

Коммерсантъ09:03

Безруков и десятки других актеров поддержали осужденного Устинова

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Ужасно, чудовищно, безумно: реакция на приговор актеру Устинову

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Театр имени Ермоловой, РАМТ, «Гоголь-центр», БДД имени Товстоногова, Сатирикон и театр «Практика» поддержали Устинова

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Режиссер МХТ им. Чехова после спектакля выступил в поддержку актера Павла Устинова, осужденного за вывих плеча нацгвардейца

Медиазонавчера в 15:02
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:45, Вашингтон
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РБК 11:19
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Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

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Политика

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Ученые назвали омолаживающий кровь фрукт

Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.
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На Украине убили бывшего ополченца ДНР

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Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.
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