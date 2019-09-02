Происшествия

Газета.RuГазета.RuАзара и Ляскина задержали в Москве

Сотрудники правоохранительных органов за один вечер задержали российского журналиста Илью Азара и активиста Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ФБК Кирк Ярмыш.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Москве задержали Илью Азара, позже его отпустили

Телеканал RTVIвчера в 14:14

Спецкорр «Новой газеты» Илья Азар, юрист ФБК Любовь Соболь и сотрудник ФБК Николай Ляскин задержаны в Москве

Эхо Москвывчера в 17:14

Соболь, Азара и Ляскина задержали в Москве

РБКвчера в 16:04

Активиста Ляскина и журналиста Азара задержали после акции 31 августа в Москве

ТАССвчера в 15:21

Активист ФБК Ляскин и журналист Азар задержаны после акции в Москве

РЕН ТВвчера в 15:14

Николай Ляскин и Илья Азар задержаны в Москве

Национальная служба новостейвчера в 14:44

Михаил Фишман о том, что могут означать новые задержания оппозиционеров

Дождьвчера в 17:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Происшествия

В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне

Российская газета 02:07
Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика

Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма

"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Гаджеты

Новые Apple Watch смогут отслеживать показатели сна

Компания Apple создала для электронных часов Apple Watch новую технологию, отслеживающую процесс сна пользователя.
UfacityNews.ru вчера в 23:43
Общество

Росстат назвал долю работающих женщин в России

В России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, при том что занятость мужчин составила 67,8%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
RT на русском вчера в 20:34
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Общество

Ущерб от урагана «Дориан» может составить не менее $25 млрд

Вести.Финанс вчера в 10:41
Музыка

Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл

Газета.Ru вчера в 23:09
Экономика

Кабмин решил отказаться от экономического форума в Красноярске

В правительстве решили заменить Красноярский экономический форум на форум национальных проектов в разных регионах страны.
BFM.ru вчера в 08:51
Спорт

Лыжник Клебо повредил палец ноги на тренировке

Клебо во время тренировочного сбора национальной команды повредил при падении палец ноги.
РИА Новости 00:34
Энергетика

Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Политика

Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Газета.Ru 02:08
Экономика

В России опровергли подорожание авиабилетов

2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
Lenta.ru вчера в 07:58
Общество

Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию

В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Экономика

В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20
Политика

Премьер-министр Грузии ушел в отставку

Премьер-министр Мамука Бахтадзе уходит в отставку. Об этом политик сам заявил на своей странице в фейсбуке.
ТВ Центр вчера в 04:42
Общество

Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане

Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс вчера в 08:21
Происшествия

Восемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае

РБК 01:49
Происшествия

Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции

РБК вчера в 18:00
Политика

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32
Политика

Польшу раскритиковали за игнорирование Холокоста

Израильская газета Haaretz раскритиковала Польшу за то, что на мероприятих, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, о геноциде евреев «не было сказано ни слова».
Взгляд.ру 02:08
Происшествия

Из-за шаровой молнии часть Боханского района осталась без света

Московский Комсомолец 01:09
Армия и оружие

В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе

Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru 01 сентября в 23:00
Здоровье

Названы 5 основных особенностей приёма аспирина

Не стоит забывать и о том, что аспирин не рекомендован детям до 15 лет, так как может спровоцировать развитие болезни Рейе, которая в свою очередь повышает риск смертности.
Актуальные Новости 00:38
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Шоу-бизнес

Пока смерть не разлучит: жизнь Марины Зудиной после ухода Олега Табакова

Целеустремленная и упорная, еще в 16 лет Марина Зудина поняла, чего хочет от жизни.
StarHit.ru 01:00
Футбол

«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»

Вести.Ru вчера в 13:36
Общество

В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации

Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илья Вильямович Азар
Российский журналист
Российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты», бывший специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru, бывший специальный корреспондент проекта Meduza. Депутат Совета депутатов района Хамовники в Москве.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное