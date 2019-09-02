Происшествия
Газета.RuАзара и Ляскина задержали в Москве
Сотрудники правоохранительных органов за один вечер задержали российского журналиста Илью Азара и активиста Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ФБК Кирк Ярмыш.
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Происшествия
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
Российская газета 02:07
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Гаджеты
Новые Apple Watch смогут отслеживать показатели сна
Компания Apple создала для электронных часов Apple Watch новую технологию, отслеживающую процесс сна пользователя.
UfacityNews.ru вчера в 23:43
Общество
Росстат назвал долю работающих женщин в России
В России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, при том что занятость мужчин составила 67,8%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
RT на русском вчера в 20:34
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Общество
Ущерб от урагана «Дориан» может составить не менее $25 млрд
Вести.Финанс вчера в 10:41
Музыка
Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл
Газета.Ru вчера в 23:09
Экономика
Кабмин решил отказаться от экономического форума в Красноярске
В правительстве решили заменить Красноярский экономический форум на форум национальных проектов в разных регионах страны.
BFM.ru вчера в 08:51
Спорт
Лыжник Клебо повредил палец ноги на тренировке
Клебо во время тренировочного сбора национальной команды повредил при падении палец ноги.
РИА Новости 00:34
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Экономика
В России опровергли подорожание авиабилетов
2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
Lenta.ru вчера в 07:58
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20
Политика
Премьер-министр Грузии ушел в отставку
Премьер-министр Мамука Бахтадзе уходит в отставку. Об этом политик сам заявил на своей странице в фейсбуке.
ТВ Центр вчера в 04:42
Общество
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс вчера в 08:21
Происшествия
Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
РБК вчера в 18:00
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32
Политика
Польшу раскритиковали за игнорирование Холокоста
Израильская газета Haaretz раскритиковала Польшу за то, что на мероприятих, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, о геноциде евреев «не было сказано ни слова».
Взгляд.ру 02:08
Происшествия
Из-за шаровой молнии часть Боханского района осталась без света
Московский Комсомолец 01:09
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru 01 сентября в 23:00
Здоровье
Названы 5 основных особенностей приёма аспирина
Не стоит забывать и о том, что аспирин не рекомендован детям до 15 лет, так как может спровоцировать развитие болезни Рейе, которая в свою очередь повышает риск смертности.
Актуальные Новости 00:38
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Пока смерть не разлучит: жизнь Марины Зудиной после ухода Олега Табакова
Целеустремленная и упорная, еще в 16 лет Марина Зудина поняла, чего хочет от жизни.
StarHit.ru 01:00
Футбол
«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»
Вести.Ru вчера в 13:36
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45