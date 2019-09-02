Происшествия
ИзвестияАктивист Ляскин и журналист Азар задержаны после акции в Москве
Активист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин и журналист «Новой газеты» Илья Азар задержаны после участия в несанкционированной акции, прошедшей 31 августа в Москве. Как сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, Ляскин доставлен в ОВД «Мещанский».
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Полиция задержала бывшего сотрудника ФБК Николая Ляскина и журналиста Илью Азара
Афиша Dailyвчера в 14:34
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:40, Вашингтон
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