Активист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин и журналист «Новой газеты» Илья Азар задержаны после участия в несанкционированной акции, прошедшей 31 августа в Москве. Как сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, Ляскин доставлен в ОВД «Мещанский».

Активист Ляскин и журналист Азар задержаны после акции в Москве

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