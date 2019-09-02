Происшествия
ИзвестияАктивист Ляскин и журналист Азар задержаны после акции в Москве
Активист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин и журналист «Новой газеты» Илья Азар задержаны после участия в несанкционированной акции, прошедшей 31 августа в Москве. Как сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, Ляскин доставлен в ОВД «Мещанский».
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Общество
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Общество
Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа
Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских — участников несогласованной акции в центре Москвы 3 августа.
РБК 05:57
Финансы
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
ТАСС вчера в 14:50
Технологии
В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники
Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
Discover24 06:05
Финансы
Курс евро обновил двухлетний минимум
В понедельник вечером курс евро уменьшается по отношению к курсу доллара и достиг минимума с мая 2017 года.
Российская газета 15:47
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Здоровье
Мобильные бригады врачей приедут в девять районов Тверской области
Жители региона смогут попасть на приём к узким специалистам Мобильные бригады врачей, составленные из узких специалистов, в сентябре приедут в девять районов Тверской области.
АиФ Тверь 05:32
Авто
Концепт Hymer VisionVenture являет собой будущее фургонов
Дебютировав на Caravan Salon 2019 в Дюссельдорфе, концепт Hymer VisionVenture пытается заглянуть в будущее всех фургонов, точнее - в 2025 год.
SpeedMe 14:13
Происшествия
Турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки
RT на русском 12:08
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Наука
В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской объявил о расставании с ней
Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев объявил о расставании со своей супругой — депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.
АБН 06:11
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Общество
Британец научил черепаху ползать в пивную
Британец Джейсон Смит из городка Тьюксбери (графство Глостершир) приучил свою черепаху ползать в паб, пишет Daily Star.
Известия 17:08
Политика
В Раде предупредили о «катастрофической ситуации» с углем на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины и депутат Верховной рады от партии "Батькивщины" Михаил Волынец в эфире телеканала Zik рассказал о "катастрофе" с запасами угля в стране.
РИА Новости 16:33
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Гаджеты
Слух: Apple Watch научатся следить за качеством сна
Как пишет 9to5Mac со ссылкой на источники внутри компании, новая функция Time in Bed tracking ("Отслеживание времени, проведенного в постели") будет следить за качеством отдыха при помощи встроенных датчиков, анализировать движения человека, его сердечный ритм и окружающие шумы.
Вести.Хайтек 14:14
Космос
Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
РИА Новости 11:15
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Политика
Зеленский поручил начать запуск «масштабной приватизации» до 1 октября
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года запустить процесс «масштабной приватизации».
Коммерсантъ 08:52
Общество
Умерла единственная в мире переводчица Корана
Порохова известна как автор единственного смыслового перевода Корана на русский язык в стихах, который был признан каноничным.
Lenta.ru 09:37
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Футбол
Окака-Чука вернулся в «Удинезе». Игроком интересовалось «Динамо»
Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Динамо». Предполагалось, что москвичи возьмут Стефано на правах аренды с правом выкупа.
Спорт-Экспресс 16:58
Хоккей
Джастин Уильямс завершил карьеру в НХЛ
Нападающий Джастин Уильямс завершил карьеру в НХЛ. Он не присоединился к «Каролине» в начале наступающего сезона.
ProstoProSport 13:46
Экономика
Кабмин утвердил квоту на экспорт лома черных металлов в объеме 1 млн т
Правительство РФ утвердило квоту на экспорт лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭАС) в объеме около 1,009 млн т с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.
ТАСС 10:29