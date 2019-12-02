Политика
РИА НовостиАктивист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине. Об этом пишет портал "Корреспондент.net".
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Политика
Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО
Происшествия
Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
В Забайкалье установили личности всех погибших в смертельном ДТП с туристическим автобусом, сообщил 3 декабря журналистам глава Сретенского района края Алексей Закурдаев.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд
Вашингтон готовится отреагировать на налог на цифровые услуги во Франции — США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд.
Политика
Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»
По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям.
Происшествия
В Оренбурге изменили движение транспорта из-за обрушения моста
В Оренбурге из-за обрушения моста введено ограничение движения транспорта на ул. Терешковой на подъезде к путепроводу на 19+962 км автомобильной дороги «Обход г. Оренбурга», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина официально развелась с мужем
Диана Шурыгина заявила, что официально развелась с мужем видеооператором Андреем Шляниным после двухлетнего союза.
Футбол
Президент Ла Лиги подал в отставку, чтобы переизбраться в 2020 году
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил об отставке со своего поста, чтобы получить возможность переизбраться на новый четырёхлетний срок в 2020 году.
Шоу-бизнес
Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась
Борис Грачевский прокомментировал беременность жены. Второй женой мэтра стала актриса Анна Панасенко — с ней он прожил четыре года.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Гаджеты
Intel представляет Ponte Vecchio
Компания Intel продолжает продвигаться на рынок дискретных графических решений. Первые чипы Xe для ПК планируется выпустить в 2020 году.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Происшествия
Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился
Ангар с каучуком и фанерой, который загорелся в Петербурге на площади более 10 тыс. кв. метров, обрушился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
"Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче", — говорится в коммюнике.
Общество
В Кемерово из-за смога решили сократить промышленные выбросы
Кемерово перешёл на усиленный режим по снижению промышленных выбросов в атмосферу, сообщил губернатор Сергей Цивилев "ВКонтакте".
Происшествия
Полиция раскрыла межрегиональную группировку наркоторговцев
Полиция задержала 14 участников преступной группировки наркоторговцев, которых подозревают в незаконном производстве и сбыте наркотиков.
Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
Футбол
Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Политика
Бывший комиссар движения «Наши» Шлегель объяснил переезд в Германию
Бывший депутат Госдумы от фракции «Единой России» и комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель дал интервью «Коммерсанту», в котором рассказал, что переехал в Германию, поскольку имеет право на получение гражданства этой страны, будучи этническим немцем.
Политика
Китай изучает возможность ограничить въезд американским чиновникам
КНР изучает возможность введения визовых ограничений в отношении американских чиновников и конгрессменов в случае принятия закона касательно ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Армия и оружие
В Сети появилось фото, предположительно, российского «Урана-9» в Сирии
Происшествия
В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Экономика
Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.