Политика

РИА НовостиРИА НовостиАктивист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине. Об этом пишет портал "Корреспондент.net".
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Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

РИА Новостивчера в 13:53

Активист майдана рассказал о превратившем его жизнь в ад переезде в Германию

Известиявчера в 16:05

Корреспондент (Украина): неудачный опыт переезда в Германию. Агрессия со стороны немцев (Корреспондент)

ИноСМИвчера в 08:30

Активист Майдана назвал жизнь в Германии после переезда адом

Life.ruвчера в 16:56

Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с «адом»

Lenta.ruвчера в 18:59

Активист Майдана рассказал о бегстве в ФРГ, превратившем его жизнь в ад

ФАНвчера в 15:43

Активист Майдана рассказал об «аду» в Германии, куда он сбежал

РЕН ТВвчера в 19:35
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Политика

Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО

Коммерсантъ вчера в 20:54
Происшествия

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

В Забайкалье установили личности всех погибших в смертельном ДТП с туристическим автобусом, сообщил 3 декабря журналистам глава Сретенского района края Алексей Закурдаев.
REGNUM вчера в 19:53
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд

Вашингтон готовится отреагировать на налог на цифровые услуги во Франции — США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Политика

Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Политика

Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»

По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям.
РБК вчера в 13:17
Происшествия

В Оренбурге изменили движение транспорта из-за обрушения моста

В Оренбурге из-за обрушения моста введено ограничение движения транспорта на ул. Терешковой на подъезде к путепроводу на 19+962 км автомобильной дороги «Обход г. Оренбурга», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
REGNUM вчера в 11:49
Кино

Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»

На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Газета.Ru вчера в 04:24
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета вчера в 06:02
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина официально развелась с мужем

Диана Шурыгина заявила, что официально развелась с мужем видеооператором Андреем Шляниным после двухлетнего союза.
Пятый канал вчера в 08:26
Культура

Зрители наградили «Звездой театрала» режиссера Кирилла Серебренникова

ТАСС вчера в 13:59
Футбол

Президент Ла Лиги подал в отставку, чтобы переизбраться в 2020 году

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил об отставке со своего поста, чтобы получить возможность переизбраться на новый четырёхлетний срок в 2020 году.
Чемпионат вчера в 18:57
Шоу-бизнес

Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась

Борис Грачевский прокомментировал беременность жены. Второй женой мэтра стала актриса Анна Панасенко — с ней он прожил четыре года.
StarHit.ru 01 декабря в 10:00
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Гаджеты

Intel представляет Ponte Vecchio

Компания Intel продолжает продвигаться на рынок дискретных графических решений. Первые чипы Xe для ПК планируется выпустить в 2020 году.
Computerworld Россия 30 ноября в 16:13
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился

Ангар с каучуком и фанерой, который загорелся в Петербурге на площади более 10 тыс. кв. метров, обрушился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.
Интерфакс вчера в 23:22
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

"Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче", — говорится в коммюнике.
РИА Новости вчера в 09:49
Общество

В Кемерово из-за смога решили сократить промышленные выбросы

Кемерово перешёл на усиленный режим по снижению промышленных выбросов в атмосферу, сообщил губернатор Сергей Цивилев "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 21:31
Происшествия

Полиция раскрыла межрегиональную группировку наркоторговцев

Полиция задержала 14 участников преступной группировки наркоторговцев, которых подозревают в незаконном производстве и сбыте наркотиков.
РЕН ТВ вчера в 23:37
Политика

Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ

Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
РИА Новости вчера в 17:40
Футбол

Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Газета.Ru вчера в 02:38
Политика

Бывший комиссар движения «Наши» Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы от фракции «Единой России» и комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель дал интервью «Коммерсанту», в котором рассказал, что переехал в Германию, поскольку имеет право на получение гражданства этой страны, будучи этническим немцем.
РБК вчера в 23:15
Политика

Китай изучает возможность ограничить въезд американским чиновникам

КНР изучает возможность введения визовых ограничений в отношении американских чиновников и конгрессменов в случае принятия закона касательно ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
ФАН вчера в 23:47
Армия и оружие

В Сети появилось фото, предположительно, российского «Урана-9» в Сирии

РИА Новости вчера в 12:56
Происшествия

В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка

РИА Новости вчера в 07:01
Общество

Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 19:48
Культура

В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Россия – Культура вчера в 12:21
Экономика

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ вчера в 16:21
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