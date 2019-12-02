Политика

РИА НовостиРИА НовостиАктивист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине. Об этом пишет портал "Корреспондент.net".
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

РИА Новости13:53

Активист майдана рассказал о превратившем его жизнь в ад переезде в Германию

Известия16:05

Корреспондент (Украина): неудачный опыт переезда в Германию. Агрессия со стороны немцев (Корреспондент)

ИноСМИ08:30

Активист Майдана назвал жизнь в Германии после переезда адом

Life.ru16:56

Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с «адом»

Lenta.ru18:59

Активист Майдана рассказал об «аду» в Германии, куда он сбежал

РЕН ТВ19:35

Активист Майдана рассказал о бегстве в ФРГ, превратившем его жизнь в ад

ФАН15:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:01, Ашберн
Политика

США рассматривают возможность продления СНВ-3

США рассматривают возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Аргументы и Факты 16:05
Экономика

Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
РБК 16:00
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM 04:34
Общество

Двое чиновников уволены из правительства Кузбасса

Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, "он уволен по собственному желанию в связи с переходом на другую работу" Исполняющим обязанности начальника управления назначен Алексей Доронгов.
REGNUM 01:18
Авто

Первый кроссовер Genesis был заснят без камуфляжа

Первый серийный кроссовер марки Genesis был запечатлен фотошпионами без камуфляжа.
Somanyhorses 11:40
Энергетика

«Золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец, пишет Bloomberg

Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
РИА Новости 20:56
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета вчера в 02:14
Политика

Захарова заступилась за права жителей Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости 18:46
Происшествия

Отчим до смерти забил пятилетнюю девочку в Новосибирске

АиФ Новосибирск 18:49
Экономика

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

До конца года ЦБ начнет обсуждать с участниками рынка конкретные меры, которые будут сдерживать выдачу ипотеки уже закредитованным гражданам.
РБК 13:53
Кино

Фильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные

Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
РИА Новости 01:59
Общество

Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка не принимает заказы

Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly прекратил принимать новые заказы от пользователей.
BFM.ru 15:32
Экономика

Кабмин разработал методику оценки проектов транспортной инфраструктуры

Правительство разработало методику оценки эффективности проектов в сфере транспортной инфраструктуры.
ТАСС 07:30
Армия и оружие

Опубликовано фото российского боевого робота в Сирии

В Сети появилась фотография российского боевого роботизированного комплекса «Уран-9», сделанная, предположительно, в Сирии.
Взгляд.ру 14:10
Политика

США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд

США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
Газета.Ru 18:37
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 14:10
Политика

Путин запретил продавать смартфоны без российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
Lenta.ru 10:14
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Общество

Дорогу от Ноглик до Охи открыли для движения и снова закрыли

АСТВ 30 ноября в 02:20
Политика

В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам

Во время общения с Песковым журналисты задали ему вопрос, стоит ли тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».
РБК 05:49
Политика

Трамп похвалил доклад республиканцев по импичменту

Президент США Дональд Трамп назвал «отлично проделанной работой» доклад республиканцев по импичменту.
REGNUM 19:14
Происшествия

В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров

Ангар полыхает на Московском шоссе юге Петербурга на 12 тысячах квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади, сообщили РИА Новости в МЧС России.
РИА Новости 19:49
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Происшествия

СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:19
Здоровье

В Кемерове объединили ещё два медицинских учреждения

В ближайшее время медикам предстоит подготовить объединённый Устав, а также сведения об имуществе и всех обязательствах обоих медицинских учреждений.
Газета Кемерова 01:18
Происшествия

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

REGNUM 19:53
Политика

Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
РБК 17:18
Гаджеты

Apple собирается комплектовать iPhone 2020 года гарнитурой AirPods

Утверждается, что производители смартфонов, включая Apple, Samsung и Xiaomi, планируют в следующем году также дополнять свои новые модели беспроводными наушниками.
3DNews 30 ноября в 02:01
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
Происшествия

В Оренбурге обрушился автомобильный мост

На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
BFM.ru 10:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евромайдан
Массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и поддержанная выступлениями населения в других регионах Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ганновер
Город в Германии
Административный центр земли Нижняя Саксония в Федеративной Республике Германия. Ганновер - самый большой город Нижней Саксонии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное