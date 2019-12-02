Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине. Об этом пишет портал "Корреспондент.net".

Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

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