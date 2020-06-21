Сотрудники центра "Э" МВД России задержали в воскресенье в Москве участника арт-группы "Война", издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Какое именно ведомство задержало активиста и по какому делу, пока неизвестно. Ранее 21 июня издание «Медиазона» написало, что Верзилов сообщил, что дверь в его квартиру кто-то ломает, после чего перестал выходить на связь.

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