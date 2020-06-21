Происшествия

ИзвестияИзвестияАктивиста Петра Верзилова задержали в Москве

Какое именно ведомство задержало активиста и по какому делу, пока неизвестно. Ранее 21 июня издание «Медиазона» написало, что Верзилов сообщил, что дверь в его квартиру кто-то ломает, после чего перестал выходить на связь.
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с чего всё началось

В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

Сотрудники центра "Э" МВД России задержали в воскресенье в Москве участника арт-группы "Война", издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
ТАСС08:23

Подробнее о событии

Источник сообщил, что Верзилов дает объяснения по делу об экстремизме в интернете

Интерфакс09:29

Верзилов рассказал, что его допросили как подозреваемого по «московскому делу»

Медиазона14:42

ТАСС: Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержал центр «Э»

Фонтанка.Ру09:48

СМИ сообщили о задержании издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

РБК11:49

В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

ТАСС08:23

Стала известна возможная причина задержания Петра Верзилова

Lenta.ru08:48

Издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов задержан в Москве сотрудниками центра «Э» МВД России

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Пётр Верзилов
Российский художник
Российский художник-акционист и медиаменеджер. Издатель интернет-СМИ «Медиазона», до 2009 года один из наиболее активных участников арт-группы «Война».
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