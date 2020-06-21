Происшествия

ИзвестияИзвестияАктивиста Петра Верзилова задержали в Москве

Какое именно ведомство задержало активиста и по какому делу, пока неизвестно. Ранее 21 июня издание «Медиазона» написало, что Верзилов сообщил, что дверь в его квартиру кто-то ломает, после чего перестал выходить на связь.
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СМИ сообщили о задержании издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

РБК11:49

ТАСС: Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержал центр «Э»

Фонтанка.Ру09:48

«Интерфакс»: Верзилова доставили в СК по делу о призывах к экстремизму

Медиазона09:34

В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

ТАСС08:23

Стала известна возможная причина задержания Петра Верзилова

Lenta.ru08:48

Издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов задержан в Москве сотрудниками центра «Э» МВД России

Эхо Москвы12:29

Источник сообщил, что Верзилов дает объяснения по делу об экстремизме в интернете

Интерфакс09:29
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

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Политика

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Известия 06:38
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Кино

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Минск, 21 июня 2020, 17:31 — REGNUM Эдуарду Бабарико, который является сыном претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и руководителем его избирательного штаба, следователи предъявили обвинение.
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Наука

Центр Чумакова отчитался о работе над вакциной от коронавируса

Ишмухаметов считает, что работа с такой вакциной правильна, так как пока нет данных о том, какие фрагменты вируса правильно использовать, к тому же технология создания цельновирионных вакцин давно разработана и успешно используется с прошлого века.
Вести.Ru 10:19
Армия и оружие

На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску

«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
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Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru вчера в 13:10
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Авто

Китайский Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня вчера в 13:40
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Общество

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Lenta.ru 06:30
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
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Теннис

Рублев победил Зверева и вышел в финал турнира в Хорватии

Россиянин Андрей Рублев вышел в финал выставочного турнира Adria Tour в Хорватии.
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Технологии

В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС

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Общество

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Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси

Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).
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Общество

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
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Общество

Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы

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Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
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Космос

«Роскосмос» завершил испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР

Базируется принцип функционирования ионных двигателей на обеспечении реактивной тяги с использованием ионизированного газа.
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На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности

Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM 04:16
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Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
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Генсек РФС: нет поводов для истерики, чемпионат России будет доигран

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что случаи заражения коронавирусом в клубах РПЛ не должны быть поводом для паники, и выразил уверенность, что чемпионат страны будет доигран.
РИА Новости 13:02
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Пётр Верзилов
Российский художник
Российский художник-акционист и медиаменеджер. Издатель интернет-СМИ «Медиазона», до 2009 года один из наиболее активных участников арт-группы «Война».
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