Активисты перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома в Вашингтоне
Близлежащие кварталы обшили фанерой, вокруг резиденции главы государства установили металлический забор, некоторые крупные фирменные магазины закрыли окна, которые обычно привлекают проходящих мимо людей. Владельцы бизнеса готовятся к возможным беспорядкам и вандализму.В источнике
С чего всё началось
Недалеко от Белого дома произошла потасовка между активистами и полицией
Потасовка между активистами и полицией произошла в двух кварталах от Белого дома, передает корреспондент РИА Новости. На улицу Кей в двух кварталах от резиденции американского президента вечером в день выборов приехал грузовик с музыкальным оборудованием.
РИА Новости17:58
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