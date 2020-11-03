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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Активисты перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома в Вашингтоне

Близлежащие кварталы обшили фанерой, вокруг резиденции главы государства установили металлический забор, некоторые крупные фирменные магазины закрыли окна, которые обычно привлекают проходящих мимо людей. Владельцы бизнеса готовятся к возможным беспорядкам и вандализму.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Недалеко от Белого дома произошла потасовка между активистами и полицией

Потасовка между активистами и полицией произошла в двух кварталах от Белого дома, передает корреспондент РИА Новости. На улицу Кей в двух кварталах от резиденции американского президента вечером в день выборов приехал грузовик с музыкальным оборудованием.
РИА Новости17:58
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Возле Белого дома произошли стычки между полицией и митингующими

Взгляд.ру17:33
Комсомольская правда

В США неподалеку от Белого дома началась потасовка

Комсомольская правда17:32
РЕН ТВ

Полиция жестко пресекла беспорядки у Белого дома

РЕН ТВ18:27
Московский Комсомолец

В Вашингтоне близ Белого дома активисты перекрыли улицу

Московский Комсомолец17:27
Lenta.ru

Американские активисты перекрыли движение недалеко от Белого дома

Lenta.ru17:21
RT на русском

В Вашингтоне произошла потасовка между активистами и полицией

RT на русском18:14
РИА Новости

Недалеко от Белого дома произошла потасовка между активистами и полицией

РИА Новости17:58

Ереван сообщил об обстреле Шуши и Мартуни азербайджанскими РСЗО

Азербайджанские вооруженные силы во вторник утром из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» обстреляли города Шуши и Мартуни в Нагорном Карабахе, сообщил единый армянский информационной центр при кабмине Армении.
Ереван сообщил об обстреле Шуши и Мартуни азербайджанскими РСЗО
Взгляд.рувчера в 00:51

Литва после ввода БелАЭС остановила пропуск электроэнергии из Белоруссии

Литва, реагируя на включение в электроэнергетическую сеть находящейся у литовской границы и в 50 км от Вильнюса Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), прекратила пропуск электроэнергии из соседней страны.
ТАССвчера в 06:29

Стало известно, почему участника драки на Старом базаре перевели под домашний арест

Участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле отправили под домашний арест Прокуратура намерена обжаловать решение суда Напомним, что драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля.
АМИТЕЛвчера в 09:54

В Думу внесли законопроект об усилении контроля за иностранными электронными кошельками

Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, который обязывает граждан отчитываться в ФНС о перемещении средств по их зарубежным электронным кошелькам.
ТАССвчера в 12:25

Главный тренер донецкого «Шахтера» — о результате матча с «Боруссией»: «Это унижение для нас»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал поражение «Боруссии» из Менхенгладбаха со счетом 0:6. Для клуба из Донецка это поражение стало самым крупным на своем поле за всю историю выступлений в главном европейском турнире.
Матч ТВ19:00

Явка избирателей на одном из участков во Флориде составила 102%

Участок для голосования в округе Ориндж штата Флорида сообщил, что во вторник явка избирателей на выборах президента Соединенных Штатов составила 102%, сообщает управление по надзору за выборами округа.
Взгляд.ру19:31

Американский пилот оценил боевые качества российского истребителя МиГ-29

Бывший пилот Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Гай Рэйзер заявил, что советский истребитель МиГ-29 является очень маневренной машиной, однако не обладает достаточной дальностью полета и ситуационной осведомленностью.
Военное дело2 ноября в 01:28