Потасовка между активистами и полицией произошла в двух кварталах от Белого дома, передает корреспондент РИА Новости. На улицу Кей в двух кварталах от резиденции американского президента вечером в день выборов приехал грузовик с музыкальным оборудованием.

РИА Новости 17:58