У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.

Активисты в Киеве провели митинг против разведения сил в Донбассе

Теннис Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.

Культура На ТНТ показали пародию на Соловьева Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.

Общество Профессор ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".

Футбол «Ним» прошел «Ланс» в Кубке лиги Еще один мяч в свои ворота забил Шейк Кори Сене. Соперник «Нима» по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.

Политика В Золотом Украина начала долгожданное разведение войск В Золотом, на линии разграничения позиций Украины и ЛНР, сегодня началось долгожданное разведение войск, которое почти месяц блокировали боевики-нацисты.

Политика Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии Сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву, и об этом ведутся дискуссии даже внутри Соединённых Штатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Армия и оружие Турция собирается закупить российские Су-35 Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.

Гаджеты NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой ReShade Компания NVIDIA опубликовала новую версию драйвера ля своих видеокарт.

Футбол Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.

Политика Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.

Армия и оружие Белоусов не исключил военного назначения американских секретных спутников Секретные спутники США, которые были доставлены на орбиту на американском мини-шаттле X-37B, могут иметь военное назначение, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белосусов.

Авто Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.

Футбол Переводчик Карреры объяснил, за что тренер кричал на водителя автобуса Не могут же ему просто сказать: "Уходи", - заявил Фетисов. Переводчик также рассказал, за что кричал итальянский специалист на Терентьева.

Шоу-бизнес Дочь больной Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна снова опубликовала жизнерадостное фото в своем аккаунте в Instagram.

Религия ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).

Общество Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт Крупнейшая в истории утечка информации с платежных карт банков зафиксирована в Сети.

Происшествия Звонившего в скорую 47 тыс. раз украинца забрали в психбольницу Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу.

Экономика Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).

Хоккей Гусев не сыграет с «Тампа-Бэй», форвард будет смотреть матч с трибуны Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев пропустит встречу с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Эбби Мастракко.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.