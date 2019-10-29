Политика
РИА НовостиАктивисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.
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Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Российская газета вчера в 08:41
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Армия и оружие
Русские «Тигры» и огромные колонны войск САА входят в бывшую столицу ИГИЛ, захваченную США
Rusvesna.su 28 октября в 22:30
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи шокировала фанатов внешним видом
Внешний вид 55-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи поразил ее поклонников.
Известия вчера в 22:59
Хоккей
«Каролина» победила «Калгари» благодаря дублю Свечникова
«Каролине» удалось отыграться и вырвать победу благодаря дублю российского форварда Андрея Свечникова.
REGNUM 00:36
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru вчера в 05:32
Происшествия
Причиной стрельбы в воинской части в Забайкалье стал конфликт
Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу.
BFM.ru 01:54
Политика
Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября
REGNUM вчера в 08:52
Авто
Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к зиме
Свои «пять копеек» в вопрос подготовки машины к зиме вставили и эксперты «Известий», дав несколько нетривиальных советов, способных сэкономить деньги и избавить от неожиданных проблем.
Автоновости дня вчера в 23:55
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 вчера в 06:28
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Российская газета вчера в 18:02
Хоккей
«Даллас» обыграл «Миннесоту» в НХЛ, Радулов оформил хет-трик
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд».
RT на русском 01:18
Происшествия
В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома
ТАСС вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество
Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО
"Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
РИА Новости вчера в 20:47
Политика
Путин принял приглашение посетить Кубу
Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
РИА Новости вчера в 09:30
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»
Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия
На Урале поезд сбил двух девочек
REGNUM вчера в 23:15
Гаджеты
Samsung представил концепт нового складного смартфона
Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.
РБК вчера в 21:24
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru 28 октября в 13:18
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей 28 октября в 14:59
Происшествия
В Улан-Удэ внедорожник столкнулся с БТР
«На трассе Улан-Удэ водитель автомобиля Nissan Patrol совершил объезд патрульного автомобиля военной автомобильной инспекции, сопровождавшего организованную колонну, и допустил столкновение с БТР, следующим в составе колонны», — заявили в Росгвардии.
RT на русском 01:51
Здоровье
Рыбу, где обнаружена гаффская болезнь, поставляли в три региона
РЕН ТВ вчера в 11:12
Армия и оружие
Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях
Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.
RT на русском 01:16