У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.

Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

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