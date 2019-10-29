Политика
РИА НовостиАктивисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» провела пуск «Булавы»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Здоровье
Вологжанам напоминают о прохождении диспансеризации
Для прохождения диспансеризации следует прийти в поликлинику утром натощак.
Экономика
Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Общество
Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Футбол
Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»
"Барселона" разгромила "Реал Вальядолид" в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Кино
В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов»
Экономика
«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж
Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — "Магнита" — в июле — сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Политика
МИД Германии назвал сигналом надежды начало разведения сил в Донбассе
МИД Германии назвал начало процесса разведения сил и средств в населённом пункте Золотое в Донбассе «важным сигналом надежды» для местных жителей и прогрессом на пути к миру.
Происшествия
Иркутского депутата избили неизвестные
Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» объявила об уходе из шоу
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Политика
Путин открыл памятник Примакову в Москве
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Политика
Турция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян
Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.
Экономика
Деньги от продажи «Хаяттов» до сих пор не поступили в бюджет Приморья
Деньги от продажи недостроенных отелей "Хаятт" во Владивостоке более полугода не могут не поступить в бюджет Приморского края.
Здоровье
В Приморье появилось мобильное диагностическое оборудование
Для краевой туберкулезной больницы Приморья были приобретены два современных мобильных флюорографических комплекса на базе «ПАЗ», сообщает PRIMPRESS.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Происшествия
В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз
Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
Армия и оружие
Эрдоган: представители России сообщили об отводе курдских отрядов
Представители России проинформировали Турцию о полном выводе курдских военных отрядов из зоны безопасности на сирийско-турецкой границе.
Общество
Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО
"Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.