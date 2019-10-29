Политика

РИА НовостиРИА НовостиАктивисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.
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