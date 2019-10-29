Политика
РБКАктивисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 19:53, Ашберн
Баскетбол
«Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги
RT на русском 14:50
Футбол
Роналду обвинил «Локомотив» в нежелании играть в футбол в матче ЛЧ
После первого тайма матча третьего тура группового раунда ЛЧ «Ювентус» — «Локомотив» впереди был российский клуб, однако команда Юрия Сёмина не сумела удержать победу.
RT на русском 11:12
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Чемпионат 14:30
Здоровье
В России каждая десятая шапка может вызвать головную боль или рак
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 06:42
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
РИА Новости 09:30
Политика
Лавров, Чавушоглу и Зариф подтвердили приверженность целостности Сирии
Во время совместного заявления на пресс-конференции по итогам встречи Россия, Турция и Иран подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, которые должны уважать все стороны.
iReactor 17:44
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину на Сахалине
Из-за плохих условий видимости, один из автомобилей сбил женщину, а затем по ней проехал внедорожник, ехавший следом.
REGNUM 19:38
Энергетика
«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" завершил процесс заполнения газопровода "Сила Сибири".
ТАСС 06:14
Музыка
В Иркутске и Братске отменили концерты группы «Чиж&Co»
В Иркутске организаторы вновь отменили концерт без объяснения причин.
Байкал24 06:21
Здоровье
Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян
Нерациональное питание повышает риски хронических заболеваний, предупреждает Мотова.
Газета.Ru 27 октября в 05:41
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Российская газета 18:02
Авто
Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать
Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 27 октября в 11:42
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Общество
В России вступили в силу новые правила ОСАГО
Поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств вступили в силу с сегодняшнего дня.
ФАН 09:26
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru 11:00
Технологии
Facebook научила нейросеть обманывать системы распознавания лиц
Американская корпорация Facebook представила (.pdf) новую технологию, благодаря которой можно менять ключевые черты лица, чтобы системы распознавания лиц не могли узнать человека.
Коммерсантъ вчера в 08:41
Наука
Красные водоросли выжили, даже потеряв четверть генов
Исследователи из США и Южной Кореи выяснили, что предок водорослей отдела Rhodophyta потерял около четверти своего генофонда миллиард лет назад.
Индикатор 10:17
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.
REGNUM 05:04
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
РБК 11:03
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-западе Москвы
В столичном районе Северное Тушино произошло возгорание в квартире, пострадал один человек.
Агентство Москва 18:20
Культура
Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров
Сегодня стало известно, что в Лос-Анджелесе отменили премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы».
StarHit.ru 04:00
Киберспорт
Тестирование Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе
Компания Blizzard объявила, что бета-тестирование сетевого режима Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе, с 4 по 10 ноября.
CyberSport.ru 14:00
Экономика
Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
RT на русском 18:25
Общество
Трутнев выступил против предоставления билетов в ДФО по плоским тарифам для вахтовиков
В ходе совещания с участием полпреда губернатор Колымы Сергей Носов сообщил, что до 70% билетов в регион по плоским тарифам используются вахтовиками, которые летают шесть раз в год, тогда как жители региона - по один-два раза.
ТАСС 18:54
Хоккей
Гусев тренируется вне основного состава «Нью-Джерси»
На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.
Sports.ru 12:15