Политика

РБКРБКАктивисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
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Украинцы атакуют офис Зеленского с требованием остановить разведение сил в Донбассе

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