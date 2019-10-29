В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.

Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

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