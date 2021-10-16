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Активисты заблокировали подъезды к гостинице, где располагаются сотрудники ОБСЕ в Донецке

Активисты заблокировали подъезды к зданию гостиницы в центре Донецка, где размещаются сотрудники СММ ОБСЕ, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста началась накануне.В источнике

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