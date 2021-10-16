РИА НовостиАктивисты заблокировали подъезды к гостинице, где располагаются сотрудники ОБСЕ в ДонецкеАктивисты заблокировали подъезды к зданию гостиницы в центре Донецка, где размещаются сотрудники СММ ОБСЕ, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста началась накануне.В источникеЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейМой БрянскSmotrim.ruМоя Москва.онлайнРамблерКП - ДонецкНовостной фронтНародные новостиЦарьградИА Красная ВеснаФАНПодробнее о событии"Совсем с дуба рухнули": Соловьёв поставил ОБСЕ перед фактом после задержания русского. "Срочно!"Царьград08:06Дончане заблокировали гостиницу ОБСЕ и требуют отпустить представителя ЛНР в СЦККНовостной фронт07:38Задержание украинскими силовиками офицера ЛНР спровоцировало митинг в ДонецкеФАНвчера в 03:56Активисты ДНР заблокировали подъезды к гостинице с сотрудниками ОБСЕИА Новороссия09:00Акция протеста у штаб-квартиры ОБСЕ в Донецке: Участники развернули палаточный городокКП - Донецк05:15Жители Донецка заблокировали штаб-квартиру ОБСЕРамблервчера в 05:08Жители Донецка требуют у ООН и ОБСЕ содействовать возвращению захваченного наблюдателя ЛНРТАСС05:53Показать ещёПоделиться